B&C Speakers, niente ordini al meglio dopo strappo su nuovi massimi storici

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che da domani 28 agosto
2025 e fino a successivo provvedimento sulle azioni ordinarie B&C Speakers
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale, non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo
.
B&C Speakers ha chiuso la giornata odierna a quota 21,00 euro per azione, in rialzo del 13,21%
, rimanendo sospesa per tutta la seduta e riuscendo a fare prezzo solo in chiusura. Si tratta del nuovo record storico
in Borsa per la società, che ha raggiunto una capitalizzazione di 231 milioni di euro.
La società ha fatto sapere
a Teleborsa in tarda mattinata di non essere a conoscenza di alcuna motivazione
che potesse giustificare l'andamento in Borsa, spiegandoselo probabilmente con gli scambi sottili e il movimento di qualche speculatore.