Covid, ok da FDA a vaccino aggiornato di Pfizer e BioNTech per persone a maggior rischio

Pfizer

(Teleborsa) -e BioNTech hanno annunciato che la(FDA) statunitense hala domanda di licenza supplementare per ila LP.8.1 delle due aziende, per l'uso negli adulti di età pari o superiore a 65 anni, nonché nei soggetti di età compresa tra 5 e 64 anni con almeno una condizione preesistente che li espone ad alto rischio di esiti gravi da COVID-19.L'approvazione della FDA si basa sull'insieme delle prove a supporto della sicurezza e dell'efficacia del vaccino. La domanda includeva anche dati provenienti da modelli preclinici che dimostravano che il vaccino monovalente contro il COVID-19 adattato a LP.8.1 generadi SARS-CoV-2.Ad oggi, sono state distribuite a livello globaledel vaccino Pfizer-BioNTech contro il COVID-19.