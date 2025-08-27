Milano 17:35
Covid, ok da FDA a vaccino aggiornato di Pfizer e BioNTech per persone a maggior rischio
(Teleborsa) - Pfizer e BioNTech hanno annunciato che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato la domanda di licenza supplementare per il vaccino monovalente anti-COVID-19 adattato a LP.8.1 delle due aziende, per l'uso negli adulti di età pari o superiore a 65 anni, nonché nei soggetti di età compresa tra 5 e 64 anni con almeno una condizione preesistente che li espone ad alto rischio di esiti gravi da COVID-19.

L'approvazione della FDA si basa sull'insieme delle prove a supporto della sicurezza e dell'efficacia del vaccino. La domanda includeva anche dati provenienti da modelli preclinici che dimostravano che il vaccino monovalente contro il COVID-19 adattato a LP.8.1 genera risposte immunitarie migliorate contro molteplici sottolinee circolanti di SARS-CoV-2.

Ad oggi, sono state distribuite a livello globale 5 miliardi di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech contro il COVID-19.
