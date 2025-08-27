Eiffage conferma outlook nonostante impatto una tantum tassa francese

Eiffage

(Teleborsa) -, colosso francese dell'ingegneria e delle infrastrutture, ha chiuso ilcon unconsolidato pari a 11,93 miliardi di euro, in incremento del 7,5% in termini effettivi (+4,3% a parità di condizioni) rispetto al primo semestre del 2024.L'delle attività ordinarie è leggermente aumentato a 1.006 milioni di euro (+9 milioni di euro), nonostante l'aumento di 60 milioni di euro degli oneri per pagamenti basati su azioni a seguito del forte aumento del prezzo delle azioni Eiffage durante il periodo di sottoscrizione dell'aumento di capitale annuale riservato ai dipendenti.A un'aliquota fiscale costante, l'utile netto di pertinenza del Gruppo sarebbe stato di 391 milioni di euro. L'onere per imposte include un contributo una tantum di 135 milioni di euro per le grandi imprese applicabile in Francia nel 2025, la maggior parte del quale è stato contabilizzato nel primo semestre. Ciò ha avuto un impatto sull'utile netto di pertinenza del Gruppo (al netto delle quote di minoranza) di 83 milioni di euro. L'si è quindi attestato a 308 milioni di euro, rispetto ai 382 milioni di euro del primo semestre 2024.L'si attesta a 9,9 miliardi di euro, in riduzione di 0,7 miliardi di euro nei 12 mesi, poiché il free cash flow generato nel periodo è stato utilizzato per finanziare investimenti per la crescita (in particolare l'acquisizione di Eqos a fine 2024).Ilsi attestava a 29,5 miliardi di euro al 30 giugno 2025, con un incremento del 4% su base annua (2% dall'inizio dell'anno), pari a 17,4 mesi di ricavi Contracting. Questo include 0,6 miliardi di euro derivanti dall'acquisizione di HSM Offshore Energy.Il gruppo ha confermato le sue