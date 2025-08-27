Milano 13:32
42.571 -0,20%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 13:32
9.267 +0,01%
Francoforte 13:32
24.149 -0,02%

Elanco Animal Health sostitusce Sarepta Therapeutics nell'S&P MidCap 400

Finanza
Elanco Animal Health sostitusce Sarepta Therapeutics nell'S&P MidCap 400
(Teleborsa) - Elanco Animal Health, azienda farmaceutica statunitense che produce medicinali e vaccinazioni per animali domestici e bestiame, sostituirà Sarepta Therapeutics nell'indice S&P MidCap 400, e Sarepta Therapeutics sostituirà Brookline Bancorp nell'indice S&P SmallCap 600 a partire da prima dell'apertura delle contrattazioni di martedì 2 settembre. Lo ha annunciato S&P Dow Jones Indices, la società che gestisce l'indice.

Berkshire Hills Bancorp, componente dell'indice S&P SmallCap 600, sta acquisendo Brookline Bancorp in un'operazione che dovrebbe essere completata a breve, in attesa delle condizioni di chiusura definitive. Dopo la fusione, Berkshire Hills Bancorp rimarrà nell'indice S&P SmallCap 600 con un cambio di nome e ticker in Beacon Financial.
Condividi
```