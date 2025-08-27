Elanco Animal Health sostitusce Sarepta Therapeutics nell'S&P MidCap 400

(Teleborsa) - Elanco Animal Health
, azienda farmaceutica statunitense che produce medicinali e vaccinazioni per animali domestici e bestiame, sostituirà Sarepta Therapeutics
nell'indice S&P MidCap 400
, e Sarepta Therapeutics sostituirà Brookline Bancorp
nell'indice S&P SmallCap 600 a partire da prima dell'apertura delle contrattazioni di martedì 2 settembre. Lo ha annunciato S&P Dow Jones Indices, la società che gestisce l'indice.Berkshire Hills Bancorp
, componente dell'indice S&P SmallCap 600, sta acquisendo
Brookline Bancorp in un'operazione che dovrebbe essere completata a breve, in attesa delle condizioni di chiusura definitive. Dopo la fusione, Berkshire Hills Bancorp rimarrà nell'indice S&P SmallCap 600 con un cambio di nome e ticker
in Beacon Financial.