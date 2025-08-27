Elanco Animal Health sostitusce Sarepta Therapeutics nell'S&P MidCap 400

Elanco Animal Health

Sarepta Therapeutics

Brookline Bancorp

Berkshire Hills Bancorp

(Teleborsa) -, azienda farmaceutica statunitense che produce medicinali e vaccinazioni per animali domestici e bestiame,nell', e Sarepta Therapeutics sostituirànell'indice S&P SmallCap 600 a partire da prima dell'apertura delle contrattazioni di martedì 2 settembre. Lo ha annunciato S&P Dow Jones Indices, la società che gestisce l'indice., componente dell'indice S&P SmallCap 600,Brookline Bancorp in un'operazione che dovrebbe essere completata a breve, in attesa delle condizioni di chiusura definitive. Dopo la fusione, Berkshire Hills Bancorp rimarrà nell'indice S&P SmallCap 600 con unin Beacon Financial.