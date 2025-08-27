eViso, record di ricavi annuali a 315,4 milioni di euro (+41%)

eVISO

(Teleborsa) -, società di tecnologia quotata all’EGM che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele), nel periodo luglio 2024 - giugno 2025 ha registrato il proprio record storico diraggiungendo quota, in aumento del 41% rispetto a 224,3 milioni dell’anno precedente. Il record storico è frutto dell’incremento dei volumi in tutti i canali serviti e del lieve aumento del prezzo dell’energia.Nel complesso, il volume di "" (somma di elettricità e gas consegnati in GWh) ha raggiunto 1.263 GWhì, in aumento del 31% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare, i volumi erogati sono cresciuti su tutti i canali e su tutte le materie prime: l’ha raggiunto 1.152 GWh (+26%) e ilsi è attestato a 110,3 GWh (equivalenti a 10,3 milioni di standard metro cubo) in crescita del 123% rispetto ai 49,5 GWh dell’anno precedente.L’espansione delha portato ad un aumento dei(luce e gas) a quota, in crescita del 30% rispetto ai 24 mila dell’anno precedente, con volumi luce e gas in crescita del 38% a quota 475 GWh. Il canale reseller, con volumi totali luce e gas in crescita del 28% a quota 788 GWh, ha visto una contrazione del 9% dei punti di fornitura totali (luce e gas), scesi a quota 163 mila, a valle della focalizzazione del portafoglio sui clienti a maggior valore aggiunto.I risultati hanno contribuito a generare uncompreso tra 19,0 milioni e 19,8 milioni, in crescita tra il 6% e il 10% rispetto al periodo luglio 2023 – giugno 2024."eVISO ha un modello di business a piattaforma che garantisce la capacità di scalare volumi su più commodities. A conferma della bontà del modello, nei dodici mesi appena trascorsi eVISO è cresciuta del 123% sul gas e del 23% sull’energia elettrica. La materia prima gas rappresenta oggi oltre un quinto dell’energia totale (luce e gas) consegnata al canale diretto, una chiara dimostrazione della capacità strutturale di scalare in modo aggressivo su più segmenti – ha commentato, amministratore delegato di eVISO –. La strategia attuale è di affiancare alla dinamica commerciale di vendita del gas ai nuovi clienti diretti, anche il cross selling del gas alle migliaia di clienti storici di eVISO, con un upside che ci aspettiamo incida materialmente sui numeri dei prossimi semestri. Il focus strategico sui clienti diretti è visibile sia nel lancio ad inizio 2025 di CORTEX GAS, la piattaforma digitale che estende anche al gas la capacità logistica di gestione di decine di migliaia di pratiche, sia sulla accelerazione di 10 X del canale retail e agenzie comunicata al mercato negli ultimi mesi. La strategia di eVISO è crescere con forza sui canali di vendita diretta a più elevata marginalità con prodotti e servizi distintivi basati sulla nostra piattaforma digitale proprietaria".