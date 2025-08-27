Fondo UTP Italia, le masse salgono a 1,2 miliardi di euro dopo ultimo conferimento

(Teleborsa) - Intrum Italy, società di servizi tra i leader nel settore del credito in Italia e Sagitta SGR, specializzata nella gestione collettiva del risparmio tramite fondi che investono in asset alternativi illiquidi, hanno annunciato che a luglio è stato effettuato undi portafogli di crediti prevalentemente UTP (Unlikely To Pay) per un valore complessivo di, derivanti da finanziamenti per la maggior parte avente natura di leasing immobiliare, classe di crediti quest’ultima che entra per la prima volta tra gli asset target di investimento da parte del fondo. I conferimentiA oggidi UTP Italia, fondo che conferma la sua natura granulare contando più di 26 mila debitori totali con un taglio medio dell’esposizione di circa 45 mila euro. Lanciato a novembre 2022, UTP Italia è un fondo che coniuga lo strumento della cartolarizzazione con quello del Fondo di Investimenti Alternativo di tipo chiuso, multi-comparto riservato a investitori professionali."Siamo molto soddisfatti di questi ulteriori conferimenti che allargano le asset class presenti nel fondo ai crediti derivanti da leasing e che permettono al fondo UTP Italia di superare ampiamente il miliardo di euro di masse gestite, registrando ad agosto, a poco meno di tre anni dall’inizio delle attività, una performance straordinaria del +20% rispetto alle attese iniziali", ha detto"L'apertura di UTP Italia al settore del leasing, già prevista nella fase di avvio del fondo stesso, rappresenta un'ulteriore espansione delle leve operative a disposizione del fondo, a dimostrazione della credibilità e del successo delle iniziative di Sagitta presso il sistema bancario, quest’ultimo da noi ritenuto centrale per lo sviluppo di nuovi progetti in stretta collaborazione e partnership", ha commentato