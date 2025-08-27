FS, Donnarumma: "Sud centrale per piano investimenti da 100 miliardi in 5 anni"

(Teleborsa) - "L'estate è stata intensa, traffico assolutamente confrontabile
con l'anno precedente, nonostante molti cantieri attivi
". E' quanto affermato da Stefano Donnarumma
, Amministratore delegato del Gruppo FS Italiane
, a margine del Meeting di Rimini, ricordando che ci sono "oltre 1.200 cantieri attivi
in tutta Italia, dal Sud al Nord Italia".
Donnarumma ha ricordato i cantieri in Sicilia
, sui collegamenti tra Palermo, Catania e Messina
, la Salerno-Reggio Calabria
e la Napoli-Bari
. Quest'ultima - ha aggiunto - "si prevede che già dall'autunno
possa inaugurare il primo tratto
, che consentirà di accorciare le distanze fra Napoli e Bari di più di un'ora, in previsione del completamento, nel giro di pochissimi anni, del collegamento che consentirà di andare da Bari a Roma e viceversa in circa 3 ore". "Sarà una rivoluzione vera
per queste regioni del Centro-Sud Italia".
"Siamo a lavoro anche sul passante di Firenze
e sui collegamenti dell'alta velocità da Milano a Venezia
, particolarmente nel tratto tra Brescia e Venezia", ha affermato l'AD di FS, aggiungendo "alcuni di questi cantieri sono in chiusura imminente a settembre
. Verranno inaugurati e resi funzionali tratti importanti di questo collegamento di grande rilevanza. Stiamo inoltre scavando, da qualche mese, nel Terzo Valico alle spalle di Genova
, che per noi costituisce un importante investimento per lo sbocco delle merci
dal porto di Genova presso i valichi transalpini".
"Nonostante tutto questo abbiamo registrato dati di puntualità
che, rapportati all'anno precedente, sia su luglio che su agosto, presentano un miglioramento superiore al 10%
. Abbiamo avuto anche giornate di grandissima soddisfazione. La giornata di ieri ha visto sulla direttissima il 100% di puntualità nei 5 minuti. Questa è la plastica dimostrazione che un'attività di pianificazione industriale
, come quella che abbiamo attivato nell'ultimo anno, in maniera molto intensa e con il rinforzo delle maestranze, ha impattato il meno possibile
sui nostri cittadini, che abbiamo provveduto ad avvertire per tempo, pianificando anche le vendite in questo senso. Nel frattempo, i cantieri stanno andando avanti".
"Se guardiamo l'avanzamento della spesa in riferimento a PNRR
, siamo oltre 15 miliardi
e stiamo dando - posso dirlo con soddisfazione - il nostro contributo al raggiungimento degli obiettivi che il nostro paese ha su questo importante progetto. E il Sud è centrale nel nostro piano di investimenti
da 100 miliardi di euro in 5 anni".
"Abbiamo chiuso la semestrale del 2025 poche settimane fa con un avanzamento nello spending degli investimenti superiore del 15%
rispetto all'anno precedente. L'anno precedente è stato il record storico
degli investimenti delle Ferrovie dello Stato con più di 17 miliardi e mezzo
, di cui più di 10 spesi su RFI per le infrastrutture. Vuol dire che il ritmo implementativo della nostra macchina di realizzazione degli investimenti è in continua accelerazione e questo ci fa veramente ben sperare sul mantenimento degli impegni".
"All'estero stiamo continuando intanto nel processo riorganizzativo
della divisione, che vede l'accorpamento di tutte le società che lavorano all'estero sulla divisione passeggeri all'interno di un unico veicolo, FS International
, che esiste già e che vedrà inserite tutte le attività entro l'autunno. Questo per noi è molto importante perché ci aiuta poi a sviluppare le sinergie organizzative, industriali, finanziarie
che sono necessarie per lo sviluppo".