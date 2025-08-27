Mediobanca, adesioni ad OPS di MPS poco mosse. Procura smentisce indagine su concussione

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di scambiopromossa dasulle azioni ordinarie di, risulta che oggi 27 agosto 2025 sono state presentate 65.474 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 162.037.069, pari al(o al 19,0753% sulle eventuali massime 849.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei Piani di Incentivazione).L'offerta è iniziata il 14 luglio 2025 e2025. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 5 e 8 settembre 2025 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.Intanto, la, con un comunicato a firma del procuratore Marcello Viola,dal titolo "Terremoto in vista sulla vicenda MPS-Mediobanca", affermando che le notizie contenute nello stesso "per tutto ciò che viene attribuito alla Procura di Milano, sono prive di ogni fondamento".provenienti, corredati o meno da registrazioni, che rappresentino i fatti riferiti nell'articolo", precisa il comunicato.Il sito annunciava in esclusiva l'apertura di un fascicolo della procura "dove si ipotizza il. Al centro presunte pressioni sui soci di Piazzetta Cuccia perché aderissero all'offerta di Monte Paschi e non partecipassero all'OPS lanciata dalla merchant bank su".