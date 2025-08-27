Mediobanca, adesioni ad OPS di MPS poco mosse. Procura smentisce indagine su concussione

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria totalitaria
promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena
sulle azioni ordinarie di Mediobanca
, risulta che oggi 27 agosto 2025 sono state presentate 65.474 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 162.037.069, pari al 19,4457% delle azioni oggetto dell'offerta
(o al 19,0753% sulle eventuali massime 849.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei Piani di Incentivazione).
L'offerta è iniziata il 14 luglio 2025 e terminerà l'8 settembre
2025. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 5 e 8 settembre 2025 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
Intanto, la Procura di Milano
, con un comunicato a firma del procuratore Marcello Viola, smentisce l'articolo pubblicato oggi dal sito Lettera43.it
dal titolo "Terremoto in vista sulla vicenda MPS-Mediobanca", affermando che le notizie contenute nello stesso "per tutto ciò che viene attribuito alla Procura di Milano, sono prive di ogni fondamento".
"Non risultano pervenuti ad oggi a questo ufficio esposti da chicchessia
provenienti, corredati o meno da registrazioni, che rappresentino i fatti riferiti nell'articolo", precisa il comunicato.
Il sito annunciava in esclusiva l'apertura di un fascicolo della procura "dove si ipotizza il reato di concussione nei confronti di due membri di primo piano del governo
. Al centro presunte pressioni sui soci di Piazzetta Cuccia perché aderissero all'offerta di Monte Paschi e non partecipassero all'OPS lanciata dalla merchant bank su Banca Generali
".