Poco mossa la Borsa americana in attesa di Nvidia, bene Kohl's dopo i conti

(Teleborsa) - Seduta poco mossa a Wall Street, in attesa dei risultati di Nvidia che saranno pubblicati dopo la chiusura
del mercato e che hanno un impatto sul settore dell'intelligenza artificiale e sul più ampio comparto tecnologico.
Intanto, prima della campanella
, Kohl's
ha aumentato
la guidance sull'utile annuale nonostante un calo delle vendite nel secondo trimestre, Abercrombie & Fitch
ha migliorato
la guidance dopo un secondo trimestre in crescita, e RBC
ha registrato
un utile record di 5,4 miliardi di dollari nel terzo trimestre.
Rimane alta l'attenzione sull'indipendenza della banca centrale statunitense
, dopo che Lisa Cook
- che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve - ha annunciato
l'intenzione di intentare causa contro il tentativo del presidente Trump di licenziarla. Il suo avvocato ha ritenuto infondato il tentativo di Trump, mentre la Fed ha sottolineato che i mandati di 14 anni tutelano le decisioni "negli interessi a lungo termine del popolo americano". La Fed ha dichiarato che lo status di Cook rimane invariato a meno che un tribunale non decida diversamente prima della riunione del 16-17 settembre.
Sul fronte macroeconomico, le domande di mutuo
negli Stati Uniti hanno continuato
a diminuire la scorsa settimana, con i tassi sui mutui in marginale aumento.
Guardando ai principali indici
di Wall Street, il Dow Jones
si ferma a 45.494 punti; sulla stessa linea, incolore l'S&P-500
, che continua la seduta a 6.470 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il Nasdaq 100
(-0,12%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'S&P 100
(0%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto energia
. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto telecomunicazioni
, che riporta una flessione di -0,47%. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Salesforce
(+2,19%), IBM
(+1,20%), United Health
(+0,99%) e Chevron
(+0,96%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Merck
, che continua la seduta con -1,00%. Discesa modesta per Nike
, che cede un piccolo -0,97%. Pensosa Amgen
, con un calo frazionale dello 0,74%. Tentenna Boeing
, con un modesto ribasso dello 0,66%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Atlassian
(+4,58%), Datadog
(+2,94%) e Lululemon Athletica
(+2,45%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su PDD Holdings
, che ottiene -1,89%. Giornata fiacca per Microchip Technology
, che segna un calo dell'1,29%. Piccola perdita per Moderna
, che scambia con un -1,05%. Tentenna Meta Platforms
, che cede lo 0,99%.