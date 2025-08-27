Milano 17:35
42.349 -0,72%
Nasdaq 18:49
23.530 +0,02%
Dow Jones 18:49
45.513 +0,21%
Londra 17:35
9.256 -0,11%
Francoforte 17:35
24.046 -0,44%

Poco mossa la Borsa americana in attesa di Nvidia, bene Kohl's dopo i conti
(Teleborsa) - Seduta poco mossa a Wall Street, in attesa dei risultati di Nvidia che saranno pubblicati dopo la chiusura del mercato e che hanno un impatto sul settore dell'intelligenza artificiale e sul più ampio comparto tecnologico.

Intanto, prima della campanella, Kohl's ha aumentato la guidance sull'utile annuale nonostante un calo delle vendite nel secondo trimestre, Abercrombie &amp; Fitch ha migliorato la guidance dopo un secondo trimestre in crescita, e RBC ha registrato un utile record di 5,4 miliardi di dollari nel terzo trimestre.

Rimane alta l'attenzione sull'indipendenza della banca centrale statunitense, dopo che Lisa Cook - che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve - ha annunciato l'intenzione di intentare causa contro il tentativo del presidente Trump di licenziarla. Il suo avvocato ha ritenuto infondato il tentativo di Trump, mentre la Fed ha sottolineato che i mandati di 14 anni tutelano le decisioni "negli interessi a lungo termine del popolo americano". La Fed ha dichiarato che lo status di Cook rimane invariato a meno che un tribunale non decida diversamente prima della riunione del 16-17 settembre.

Sul fronte macroeconomico, le domande di mutuo negli Stati Uniti hanno continuato a diminuire la scorsa settimana, con i tassi sui mutui in marginale aumento.

Guardando ai principali indici di Wall Street, il Dow Jones si ferma a 45.494 punti; sulla stessa linea, incolore l'S&P-500, che continua la seduta a 6.470 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (-0,12%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'S&P 100 (0%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto energia. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto telecomunicazioni, che riporta una flessione di -0,47%.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Salesforce (+2,19%), IBM (+1,20%), United Health (+0,99%) e Chevron (+0,96%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Merck, che continua la seduta con -1,00%. Discesa modesta per Nike, che cede un piccolo -0,97%. Pensosa Amgen, con un calo frazionale dello 0,74%. Tentenna Boeing, con un modesto ribasso dello 0,66%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Atlassian (+4,58%), Datadog (+2,94%) e Lululemon Athletica (+2,45%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su PDD Holdings, che ottiene -1,89%. Giornata fiacca per Microchip Technology, che segna un calo dell'1,29%. Piccola perdita per Moderna, che scambia con un -1,05%. Tentenna Meta Platforms, che cede lo 0,99%.
