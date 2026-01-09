Chiusura mista per Wall Street in attesa dei dati chiave sull’occupazione

Dow Jones

(Teleborsa) -, mentre gli investitori rimangono cauti in attesa deistatunitense che potrebbero influenzare le aspettative sui futuri tagli dei tassi della Federal Reserve. I titoli della difesa sono stati spinti dalla notizia che il presidente statunitense Donald Trump ha detto che ildovrebbe essere di 1.500 miliardi di dollari, un importo significativamente superiore ai 901 miliardi di dollari approvati dal Congresso per il 2026.Ilche sale dello 0,55% a 49.266 punti, mentre, al contrario, resta piatto l', con chiusura su 6.921 punti. Sotto la parità il(-0,57%); in lieve flessione l'(-0,08%).(+3,20%),(+2,26%) e(+1,72%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,54%) e(-0,91%).Al top tra i(+3,20%),(+3,00%),(+2,90%) e(+2,89%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,37%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,15%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,10%.Tentenna, che cede l'1,11%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,13%),(+4,80%),(+3,71%) e(+3,24%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,72%.Seduta negativa per, che scende del 7,61%.Sensibili perdite per, in calo del 7,11%.In apnea, che arretra del 6,10%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Apertura cantieri (preced. 1,31 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (preced. 1,33 Mln unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,5%; preced. 4,6%)14:30: Variazione occupati (atteso 66K unità; preced. 64K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 53,5 punti; preced. 52,9 punti)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,7%)16:00: Vendita case nuove (preced. 800K unità).