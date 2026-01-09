Chiusura mista per Wall Street in attesa dei dati chiave sull’occupazione

(Teleborsa) - Chiusura contrastata per la Borsa di Wall Street
, mentre gli investitori rimangono cauti in attesa dei dati chiave sull’occupazione
statunitense che potrebbero influenzare le aspettative sui futuri tagli dei tassi della Federal Reserve. I titoli della difesa sono stati spinti dalla notizia che il presidente statunitense Donald Trump ha detto che il bilancio militare degli Stati Uniti per il 2027
dovrebbe essere di 1.500 miliardi di dollari, un importo significativamente superiore ai 901 miliardi di dollari approvati dal Congresso per il 2026.
Il Dow Jones
che sale dello 0,55% a 49.266 punti, mentre, al contrario, resta piatto l'S&P-500
, con chiusura su 6.921 punti. Sotto la parità il Nasdaq 100
(-0,57%); in lieve flessione l'S&P 100
(-0,08%). Energia
(+3,20%), beni di consumo per l'ufficio
(+2,26%) e beni di consumo secondari
(+1,72%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti informatica
(-1,54%) e sanitario
(-0,91%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Nike
(+3,20%), Home Depot
(+3,00%), Sherwin Williams
(+2,90%) e Honeywell International
(+2,89%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Amgen
, che ha archiviato la seduta a -3,37%.
Preda dei venditori Nvidia
, con un decremento del 2,15%.
Si concentrano le vendite su Salesforce
, che soffre un calo del 2,10%.
Tentenna Microsoft
, che cede l'1,11%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Diamondback Energy
(+5,13%), Mondelez International
(+4,80%), Costco Wholesale
(+3,71%) e Coca-Cola Europacific Partners
(+3,24%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Seagate Technology
, che ha archiviato la seduta a -7,72%.
Seduta negativa per Datadog
, che scende del 7,61%.
Sensibili perdite per Atlassian
, in calo del 7,11%.
In apnea Western Digital
, che arretra del 6,10%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Venerdì 09/01/2026
14:30 USA
: Apertura cantieri (preced. 1,31 Mln unità)
14:30 USA
: Permessi edilizi (preced. 1,33 Mln unità)
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,5%; preced. 4,6%)
14:30 USA
: Variazione occupati (atteso 66K unità; preced. 64K unità)
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 53,5 punti; preced. 52,9 punti) Martedì 13/01/2026
14:30 USA
: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,7%)
16:00 USA
: Vendita case nuove (preced. 800K unità).