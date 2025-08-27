PPF alza bandiera bianca: vende a MFE le sue azioni ProSiebenSat ed esce dalla partita

(Teleborsa) - La società di investimento ceca PPF
ha annunciato la sua uscita
dal broadcaster tedesco ProSiebenSat.1 Media
, decidendo di conferire le sue 36.539.628 azioni
, pari a circa il 15,68% del capitale sociale, all'offerta di MFE-MediaForEurope
e liquidando i suoi restanti strumenti finanziari in ProSiebenSat.1. Questa decisione fa seguito alla conclusione del periodo di offerta iniziale
per le due offerte pubbliche concorrenti.
Sebbene l'offerta MFE (ex Mediaset, che oggi scambia con MFE A
e MFE B
) abbia ricevuto solo un'accettazione limitata, PPF "non è riuscita ad attrarre un numero sufficiente di azionisti
per sostenere i suoi obiettivi", si legge in una nota.
Con oltre il 43% dei diritti di voto di ProSiebenSat.1, la partecipazione di MFE è "molto probabilmente sufficiente a garantire la maggioranza semplice in ogni assemblea degli azionisti" di ProSiebenSat.1. Allo stesso tempo, "la limitata accettazione da parte di PPF impedisce
a quest'ultima di continuare il suo ruolo originario di investitore strategico
, interagendo con MFE a parità di condizioni e apportando la propria competenza nella creazione di piattaforme multimediali per la trasmissione digitale".
Tuttavia, PPF fa notare di aver agito da "catalyst per un miglioramento significativo delle condizioni
" dell'offerta di MFE, che ha aumentato significativamente la valutazione di ProSiebenSat.1 e creato valore per tutti gli azionisti.
Nonostante il ritiro di PPF da ProSiebenSat.1, il mercato tedesco rimane cruciale per l'azienda
. Ciò si riflette nella proprietà di PPF di Vitronic, azienda leader nella tecnologia di visione artificiale, e di Skoda Transportation, importante fornitore di tram e veicoli per la metropolitana leggera per le città di tutto il paese.