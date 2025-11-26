Mercati europei in leggero rialzo, occhi a budget britannico

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, Piazza Affari compresa
, con l'attenzione che continua ad essere sulla possibile pace in Ucraina
. Mosca ha segnalato la possibilità di respingere il piano di pace in 19 punti elaborato da Kiev e Washington all'inizio di questa settimana, citando le significative modifiche rispetto al piano elaborato in Alaska. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato che non c'è una scadenza per raggiungere un accordo e che incontrerà gli altri due presidenti solo quando "l'accordo per porre fine a questa guerra sarà definitivo o nelle sue fasi finali". L'inviato statunitense Steve Witkoff incontrerà il presidente Putin la prossima settimana per promuovere il piano di pace.
Sul fronte delle banche centrali, la Reserve Bank of New Zealand ha tagliato
i tassi di 25 punti base portandoli a 2,25%, ma eliminato le indicazioni dovish, segnalando la fine del ciclo di allentamento. I dati macroeconomici pubblicati ieri negli Stati Uniti hanno rafforzato le preoccupazioni sull'economia statunitense e i mercati attualmente stimano una probabilità dell'80% circa di un taglio dei tassi di interesse alla riunione della Federal Reserve
di dicembre. Secondo Bloomberg, il consigliere economico della Casa Bianca Kevin Hassett è il favorito per la carica di prossimo presidente della Fed.
Sul fronte politico, il bilancio autunnale del Regno Unito
sarà pubblicato nel pomeriggio. Le aspettative per un piano ambizioso per tagliare i costi e aumentare la produttività sono diminuite dopo l'abbandono del piano di aumento delle imposte sul reddito.
Tra gli annunci societari a Piazza Affari
, Banco Desio
ha annunciato
un'OPA volontaria per cassa a 4,61 euro per azione sulla totalità delle azioni di Solutions Capital Management SIM
per il delisting, con un controvalore massimo dell'offerta a 10,3 milioni di euro. Fincantieri
ha annunciato
la ridefinizione dell'accordo con la Marina statunitense per il Programma Constellation: viene garantita la prosecuzione dei lavori sulle due fregate attualmente in costruzione presso i cantieri di Fincantieri Marinette Marine (FMM), in Wisconsin, mentre si prevede la discontinuità del contratto relativo alle altre quattro unità già commissionate.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dello 0,84%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 57,96 dollari per barile.
In salita lo spread
, che arriva a quota +80 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,41%. Tra gli indici di Eurolandia
giornata moderatamente positiva per Francoforte
, che sale di un frazionale +0,4%, seduta senza slancio per Londra
, che riflette un moderato aumento dello 0,23%, e piccolo passo in avanti per Parigi
, che mostra un progresso dello 0,39%.
Il listino milanese
mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,34%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 45.479 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(+0,1%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(-0,02%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Leonardo
(+1,39%), ENI
(+1,38%), Unicredit
(+0,97%) e BPER
(+0,89%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis
, che ottiene -1,44%. Deludente Campari
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Nexi
, che mostra un piccolo decremento dello 0,86%. Discesa modesta per Ferrari
, che cede un piccolo -0,75%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Cementir
(+2,02%), Juventus
(+1,95%), Danieli
(+1,37%) e Technoprobe
(+1,36%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri
, che ottiene -1,31%. Pensosa MFE B
, con un calo frazionale dell'1,12%. Tentenna Avio
, con un modesto ribasso dell'1,00%. Giornata fiacca per MFE A
, che segna un calo dello 0,76%.