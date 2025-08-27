Milano 14:11
USA, richieste di mutui settimanali scendono dello 0,5%

(Teleborsa) - Continuano a diminuire le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 22 agosto 2025, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento dello 0,5%, dopo il -1,4% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 3,4%, mentre quello relativo alle nuove domande è aumentato del 2,1%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 6,69% dal 6,68% precedente.

(Foto: Mylo Kaye su Unsplash)
