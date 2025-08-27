USA, richieste di mutui settimanali scendono dello 0,5%

(Teleborsa) - Continuano a diminuire le domande di mutuo
negli Stati Uniti
. Nella settimana al 22 agosto 2025, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento dello 0,5%
, dopo il -1,4% registrato la settimana precedente.
L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento
è sceso del 3,4%, mentre quello relativo alle nuove domande
è aumentato del 2,1%.
Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations
(MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 6,69% dal 6,68% precedente.(Foto: Mylo Kaye su Unsplash)