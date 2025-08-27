USA, scorte petrolio settimanali scendono di 2,4 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono scese più delle attese lenell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 22 agosto 2025, sono scesi di circa 2,4 milioni di barili a 418,3 MBG, contro attese per un decremento di 1,7 milioni.Gli stock dihanno registrato un calo di 1,8 MBG, arrivando a 114,2 MBG, contro attese per una crescita di 1,1 MBG, mentre le scorte dihanno registrato una decrescita di 1,2 milioni a quota 222,3 MBG (era atteso un decremento di 2,5 milioni).Ledi petrolio sono aumentate di 0,8 milioni a 404,2 MBG.