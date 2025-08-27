Milano 17:15
USA, scorte petrolio settimanali scendono di 2,4 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono scese più delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 22 agosto 2025, sono scesi di circa 2,4 milioni di barili a 418,3 MBG, contro attese per un decremento di 1,7 milioni.

Gli stock di distillati hanno registrato un calo di 1,8 MBG, arrivando a 114,2 MBG, contro attese per una crescita di 1,1 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato una decrescita di 1,2 milioni a quota 222,3 MBG (era atteso un decremento di 2,5 milioni).

Le riserve strategiche di petrolio sono aumentate di 0,8 milioni a 404,2 MBG.
