Analisi Tecnica: EUR/GBP del 27/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro contro la valuta britannica, che in chiusura evidenzia un timido -0,16%.
Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese evidenzia un declino dei corsi verso area 0,8608 con prima area di resistenza vista a 0,8655. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,8593.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)