Milano 9:28
42.670 +0,76%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 9:28
9.260 +0,05%
24.171 +0,52%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 27/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 27/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro contro la valuta britannica, che in chiusura evidenzia un timido -0,16%.

Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese evidenzia un declino dei corsi verso area 0,8608 con prima area di resistenza vista a 0,8655. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,8593.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```