Barclays vende l'intera quota in Entercard al partner di JV Swedbank

Barclays

(Teleborsa) - Il colosso bancario britannicoha stipulato unal suo partner di joint venture, Swedbank.Entercard è stata costituita come joint venture nel 2005. La sua attività principale è l'erogazione di credito al consumo a clienti in Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia. Al 31 marzo 2025, Entercard aveva undi 36 miliardi di corone svedesi (circa 3,25 miliardi di euro), composto principalmente da crediti verso carte e prestiti.Swedbank acquisirà la partecipazione di Barclays in Entercard al(pari alla metà del patrimonio netto di Entercard e stimato in 2,6 miliardi di corone svedesi al 31 marzo 2025, circa 235 milioni di euro), pagabile in contanti al completamento dell'operazione. Si prevede che la vendita libererà circa 0,9 miliardi di sterline di RWA, aumentando il coefficiente CET1 di Barclays di circa 4 punti base al closing. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2025.Al completamento, Entercard, per un importo pari a circa 1,2 miliardi di sterline, attualmente erogato da Barclays a Entercard.