Dick's Sporting Goods migliora guidance dopo aumento vendite in secondo trimestre

(Teleborsa) -, uno dei principali rivenditori statunitensi di articoli sportivi omnicanale, ha chiuso il(terminato il 2 agosto 2025) con un utile per azione di 4,71 dollari e undi 4,38 dollari, rispetto ai 4,37 dollari dello stesso trimestre dell'anno precedente. L'è stato di 355 milioni di dollari (-2%), sopra le attese degli analisti per 349 milioni di dollari.La società haun nuovo punto vendita House of Sport e quattro nuovi punti vendita Dick's Field House durante il secondo trimestre.Con riguardo alla guidance, hadi crescita delle vendite comparabili per l'intero anno 2025 a un intervallo compreso tra il 2% e il 3,5%, in aumento rispetto all'1-3% precedente. Inoltre, ha aumentato la previsione di utile per azione per l'intero anno 2025 a un intervallo compreso tra 13,90 e 14,50 dollari, in aumento rispetto ai 13,80-14,40 dollari precedenti."Con vendite comparabili del secondo trimestre in aumento del 5%, il nostro slancio continua a crescere, a dimostrazione della solidità delle nostre strategie e dei nostri investimenti a lungo termine - ha commentato- Restiamo molto entusiasti dei vantaggi strategici derivanti dall'acquisizione di. Come precedentemente comunicato, gli azionisti di Foot Locker hanno approvato l'operazione. Abbiamo inoltre ricevuto tutte le autorizzazioni normative necessarie e prevediamo che l'accordo si concluderà l'8 settembre".