Eurozona, massa monetaria M3 sale meno delle attese a luglio

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Riaccelera leggermente la crescita della massa monetaria M3 nell'Eurozona nel mese di luglio 2025, anche se meno delle attese. La variazione annualizzata dell'aggregato M3, rilevata mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE), si attesta infatti al 3,4% dal 3,3% del mese precedente, risultando inferiore alle attese degli analisti (3,5%).

La crescita dei prestiti al settore privato, in particolare i prestiti alle famiglie, si assesta a +2,4% dopo il +2,2% di giugno e risulta superiore al +2,4% del consensus, mentre i prestiti alle imprese non finanziarie salgono del 2,8% dal +2,7% del mese precedente.

La massa monetaria M3 è un indicatore allargato che comprende altri due indicatori, M1 e M2. Il primo si compone del denaro circolante e dei depositi a vista. Il secondo risulta dalla somma di M1 e dei depositi a scadenza fissa. Sommando a M2 i pronti contro termine, i titoli del mercato monetario e quelli a scadenza fino a due anni, si ottiene l'aggregato M3, primo pilastro della politica monetaria della BCE.

(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)
