Eurozona, massa monetaria M3 sale meno delle attese a luglio

(Teleborsa) - Riaccelera leggermente la crescita dellanell'Eurozona nel mese di2025, anche se meno delle attese. La variazione annualizzata dell'aggregato M3, rilevata mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE), si attesta infatti al 3,4% dal 3,3% del mese precedente, risultando inferiore alle attese degli analisti (3,5%).La crescita dei prestiti al settore privato, in particolare i, si assesta a +2,4% dopo il +2,2% di giugno e risulta superiore al +2,4% del consensus, mentre isalgono del 2,8% dal +2,7% del mese precedente.La massa monetaria M3 è unche comprende altri due indicatori, M1 e M2. Il primo si compone del denaro circolante e dei depositi a vista. Il secondo risulta dalla somma di M1 e dei depositi a scadenza fissa. Sommando a M2 i pronti contro termine, i titoli del mercato monetario e quelli a scadenza fino a due anni, si ottiene l'aggregato M3, primo pilastro della politica monetaria della BCE.