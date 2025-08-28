Filippine, banca centrale taglia tassi di 25 punti base al 5%

(Teleborsa) - Laha, centrando le attese degli analisti e portando il costo del denaro al livello più basso da novembre 2022.Le. La previsione di inflazione per il 2025 si è attestata all'1,7%. Le previsioni si attestano al 3,3% per il 2026 e al 3,4% per il 2027. Anche le aspettative di inflazione rimangono ben ancorate.Il board ha osservato che la. Tuttavia, l'impatto delle politiche statunitensi sul commercio e sugli investimenti globali continua a gravare sull'attività economica globale. Ciò potrebbe attenuare le prospettive per l'economia filippina.