Filippine, banca centrale taglia tassi di 25 punti base al 5%
(Teleborsa) - La banca centrale delle Filippine ha deciso di ridurre il tasso obiettivo di 25 punti base al 5,0%, centrando le attese degli analisti e portando il costo del denaro al livello più basso da novembre 2022.

Le prospettive di inflazione sono sostanzialmente invariate. La previsione di inflazione per il 2025 si è attestata all'1,7%. Le previsioni si attestano al 3,3% per il 2026 e al 3,4% per il 2027. Anche le aspettative di inflazione rimangono ben ancorate.

Il board ha osservato che la domanda interna ha mantenuto una posizione stabile. Tuttavia, l'impatto delle politiche statunitensi sul commercio e sugli investimenti globali continua a gravare sull'attività economica globale. Ciò potrebbe attenuare le prospettive per l'economia filippina.


