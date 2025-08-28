Forte dei Marmi: Armani firma l’acquisizione de La Capannina

(Teleborsa) - Dopo mesi di indiscrezioni è arrivata: con un comunicato stampastorico locale fondato nel 1929 da Achille Franceschi e, dal 1977, guidato da Gherardo e Carla Guidi.Nella nota diffusa si legge: "La Capannina è da quasi un secolo un simbolo della mondanità italiana, punto d’incontro di artisti e intellettuali. Per, rifugio personale e luogo di vacanza, questa acquisizione è un: un ritorno alle origini – qui negli anni Sessanta conobbe il suo amico e socio Sergio Galeotti – e un tributo alla tradizione italiana".La nuova gestione prenderà il via ufficialmente dall’