Forte dei Marmi: Armani firma l’acquisizione de La Capannina

(Teleborsa) - Dopo mesi di indiscrezioni è arrivata l’ufficialità
: con un comunicato stampa Giorgio Armani ha annunciato l’acquisizione de La Capannina di Franceschi a Forte dei Marmi (Lucca),
storico locale fondato nel 1929 da Achille Franceschi e, dal 1977, guidato da Gherardo e Carla Guidi.
Nella nota diffusa si legge: "La Capannina è da quasi un secolo un simbolo della mondanità italiana, punto d’incontro di artisti e intellettuali. Per Giorgio Armani, da sempre legato a Forte dei Marmi
, rifugio personale e luogo di vacanza, questa acquisizione è un gesto affettivo
: un ritorno alle origini – qui negli anni Sessanta conobbe il suo amico e socio Sergio Galeotti – e un tributo alla tradizione italiana".
La nuova gestione prenderà il via ufficialmente dall’estate 2026.