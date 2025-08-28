Germania, Merz ripristina il servizio militare. Russia una minaccia

(Teleborsa) -. Il governo di Friedrich Merz ha varato la riforma che reintroduce il servizio militare facoltativo, sperando che i volontari bastino per aumentare i soldati e riservisti in numero sufficiente a contrastare la minaccia russa., approvato ieri dal governo tedesco, durante una riunione speciale presso il ministero della Difesa,(Bundestag). Il disegno di legge"Se ne parlava da trent'anni. Questo esecutivo ha realizzato il progetto in quattro mesi", ha dichiarato il, aggiungendo "laper la libertà, la pace e la stabilità in Europa. A questa minaccia il governo federale intende rispondere con decisione".Per adempiere agli impegni assunti in sede NATO, la. Al momento, l'esercito tedesco conta su 180mila unità, ma dovrebbe arrivare a 260 mila. L'obiettivo intermedio è raggiungere almeno 200 mila riservisti entro il 2030.ad abbracciare la carriera militare, dai manifesti delle forze armate tedesche (Bundeswehr), rivolti anche alle ragazze, all'aumento del compenso per i giovanissimi volontari, che potranno contare su un compenso di 2.300 euro netti e vitto e alloggio gratuiti.La decisione di ripristinare il servizio di leva, però, ha sollevatonegli ultimi mesi. Di qui la scelta del governo di mantenere (per ora) il servizio di leva facoltativo, ma Merz ha assicurato "se dovesse servire una svolta la faremo".. A favore dell'obbligatorietà della leva i conservatori, mentre gli alleati socialdemocratici ed il ministro della difesahanno optato per unafinché sarà possibile, subordinando l'obbligatorietà ai numeri. La riforma stabilisce comunque che i giovani di età compresa fra 18 e 25 anni dovranno compilare un formulario, per censire la disponibilità ed idoneità al servizio di leva. Le ragazze potranno rispondere solo se vorranno.