Piazza Affari poco mossa. Corre MFE, affonda TIM

(Teleborsa) - Dopo una partenza positiva, si indeboliscono i mercati azionari europei, mentre si è attenutata la pressione sui titoli di Stato francesi
. Gli investitori stanno digerendo i risultati di Nvidia
usciti nella notte
, con l'azienda produttrice di chip e pioniere dell'intelligenza artificiale che ha riportato risultati migliori delle stime degli analisti e diffuso una guidance superiore alle attese. Tuttavia, ricavi inferiori alle attese nei data center e dubbi sulle previsioni per la Cina stanno pesando sull'andamento delle azioni.
Tra chi ha pubblicato i conti questa mattina in Europa
, Delivery Hero
ha tagliato
la guidance su EBITDA e free cash flow per l'effetto negativo dei cambi, mentre Pernod Ricard
ha stimato
un calo delle vendite nel trimestre in corso con debolezza in Cina e USA.
Le immatricolazioni di auto nuove nell'UE
a luglio sono aumentate del 7,4%, secondo i dati ACEA
, di cui Tesla
-42%, BYD +206%, BMW
+14%, Mercedes
+2,6%, Stellantis
-0,9%, Renault
+9,4%, Volkswagen
+14%; le immatricolazioni di auto nuove nell'UE sono diminuite dello 0,7% nel periodo gennaio-luglio.
Sul fronte della politica monetaria
, la Bank of Korea ha lasciato
i tassi invariati al 2,5% per la seconda riunione consecutiva, mentre la banca centrale delle Filippine ha tagliato
i tassi di 25 punti base al 5%.
Tra i dati macroeconomici
pubblicati questa mattina, in Italia ad agosto è peggiorata
la fiducia consumatori ed è rimasta stabile quella delle imprese, mentre a giugno è tornato
a crescere il fatturato dell'industria; nella Zona Euro la fiducia dell'economia è calata
inaspettatamente ad agosto, mentre la massa monetaria M3 è salita
meno delle attese a luglio.
L'Euro / Dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,165. L'Oro
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08%. Sessione debole per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,65%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +95 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,57%. Tra i mercati del Vecchio Continente
piatta Francoforte
, che tiene la parità, pensosa Londra
, con un calo frazionale dello 0,39%, e composta Parigi
, che cresce di un modesto +0,47%.
A Milano
, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 42.386 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 45.002 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(+0,17%); in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,59%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, decolla Moncler
, con un importante progresso del 4,05%. Brunello Cucinelli
avanza del 2,85%. Si muove in territorio positivo Stellantis
, mostrando un incremento del 2,61%. Denaro su Campari
, che registra un rialzo del 2,34%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Telecom Italia
, che ottiene -6,92% (dopo che il CEO di Iliad ha chiuso la porta
a ogni prospettiva di consolidamento in Italia). Seduta negativa per Saipem
, che mostra una perdita dell'1,87%. Tentenna Snam
, con un modesto ribasso dell'1,10%. Giornata fiacca per Terna
, che segna un calo dello 0,88%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, MFE B
(+6,10%, dopo che PPF ha alzato bandiera bianca
sulla partita ProSiebenSat, vendendo al gruppo italiano la propria quota), MFE A
(+5,80%), Sesa
(+4,46%) e ERG
(+3,25%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Avio
, che prosegue le contrattazioni a -3,22%. Sotto pressione Lottomatica
, che accusa un calo dell'1,68%. Piccola perdita per Webuild
, che scambia con un -1,12%. Tentenna ENAV
, che cede l'1,03%.