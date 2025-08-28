Milano 9:35
42.627 +0,66%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 9:35
9.257 +0,01%
24.149 +0,43%

Positivo il Mercato americano con l'S&P 500 che chiude su nuovi record

Finanza
(Teleborsa) - Il listino USA mostra un guadagno in chiusura, con il Dow Jones che ha messo a segno un +0,32%; sulla stessa linea, l'S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,24%, portandosi a 6.481 punti e segnando un nuovo record. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,17%); poco sopra la parità l'S&P 100 (+0,21%).

In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti energia (+1,15%) e informatica (+0,48%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Salesforce (+2,63%), Chevron (+1,19%), United Health (+1,15%) e Microsoft (+0,94%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Merck, che ha chiuso a -1,08%. Tentenna Nike, che cede lo 0,75%. Sostanzialmente debole Honeywell International, che registra una flessione dello 0,59%. Si muove sotto la parità Amgen, evidenziando un decremento dello 0,56%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Atlassian (+4,65%), Datadog (+4,29%) e Workday (+3,06%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Booking Holdings, che ha terminato le contrattazioni a -1,58%. Contrazione moderata per Microchip Technology, che soffre un calo dell'1,43%. Sottotono PDD Holdings che mostra una limatura dell'1,36%. Deludente DoorDash, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:

Giovedì 28/08/2025
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 3%; preced. -0,5%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 231K unità; preced. 235K unità)
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,8%)

Venerdì 29/08/2025
14:30 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)
14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)
15:45 USA: PMI Chicago (atteso 45,3 punti; preced. 47,1 punti).
