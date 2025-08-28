Positivo il Mercato americano con l'S&P 500 che chiude su nuovi record

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

informatica

Salesforce

Chevron

United Health

Microsoft

Merck

Nike

Honeywell International

Amgen

Atlassian

Datadog

Workday

Booking Holdings

Microchip Technology

PDD Holdings

DoorDash

(Teleborsa) -, con ilche ha messo a segno un +0,32%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,24%, portandosi a 6.481 punti e segnando un nuovo record. Pressoché invariato il(+0,17%); poco sopra la parità l'(+0,21%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,15%) e(+0,48%).Al top tra i(+2,63%),(+1,19%),(+1,15%) e(+0,94%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,08%. Tentenna, che cede lo 0,75%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,59%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,56%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,65%),(+4,29%) e(+3,06%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,58%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,43%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,36%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PIL, trimestrale (atteso 3%; preced. -0,5%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 231K unità; preced. 235K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,8%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)15:45: PMI Chicago (atteso 45,3 punti; preced. 47,1 punti).