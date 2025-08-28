Positivo il Mercato americano con l'S&P 500 che chiude su nuovi record

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un guadagno in chiusura
, con il Dow Jones
che ha messo a segno un +0,32%; sulla stessa linea, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,24%, portandosi a 6.481 punti e segnando un nuovo record. Pressoché invariato il Nasdaq 100
(+0,17%); poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,21%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti energia
(+1,15%) e informatica
(+0,48%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Salesforce
(+2,63%), Chevron
(+1,19%), United Health
(+1,15%) e Microsoft
(+0,94%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Merck
, che ha chiuso a -1,08%. Tentenna Nike
, che cede lo 0,75%. Sostanzialmente debole Honeywell International
, che registra una flessione dello 0,59%. Si muove sotto la parità Amgen
, evidenziando un decremento dello 0,56%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Atlassian
(+4,65%), Datadog
(+4,29%) e Workday
(+3,06%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Booking Holdings
, che ha terminato le contrattazioni a -1,58%. Contrazione moderata per Microchip Technology
, che soffre un calo dell'1,43%. Sottotono PDD Holdings
che mostra una limatura dell'1,36%. Deludente DoorDash
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA: Giovedì 28/08/2025
14:30 USA
: PIL, trimestrale (atteso 3%; preced. -0,5%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 231K unità; preced. 235K unità)
16:00 USA
: Vendita case in corso, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,8%) Venerdì 29/08/2025
14:30 USA
: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
14:30 USA
: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)
14:30 USA
: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)
15:45 USA
: PMI Chicago (atteso 45,3 punti; preced. 47,1 punti).