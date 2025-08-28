Rekeep, ricavi in crescita ma margini sotto pressione. Migliora il risultato netto

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Rekeep
, player italiano attivo nell'integrated facility management, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata
al 30 giugno 2025. Nel primo semestre dell’anno il Gruppo ha registrato ricavi pari a 622,1 milioni di euro
, in crescita rispetto ai 607,7 milioni dello stesso periodo 2024, grazie anche al contributo positivo della controllata polacca Rekeep Polska.
L’EBITDA adjusted
si è attestato a 56,2 milioni (65,9 milioni nel 2024), mentre l’EBIT adjusted è stato pari a 40,7 milioni (42,3 milioni nel 2024). Il risultato netto è in sostanziale pareggio, con una perdita di 0,2 milioni, in significativo miglioramento rispetto ai -14,1 milioni di un anno prima.
L’indebitamento finanziario netto
al 30 giugno 2025 è risultato pari a 537,5 milioni, in lieve aumento rispetto a fine 2024 (527,2 milioni), ma in calo dai 540,1 milioni al 31 marzo 2025.
Sul fronte commerciale
, il Gruppo ha registrato nuove commesse e riaggiudicazioni per 295 milioni di euro
, in aumento rispetto ai 177 milioni di un anno prima. Il portafoglio totale commesse
si attesta a 2,3 miliardi, mentre la pipeline commerciale raggiunge 3,4 miliardi, in forte crescita rispetto a fine 2024 (1,7 miliardi).