Rekeep, ricavi in crescita ma margini sotto pressione. Migliora il risultato netto

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Rekeep, player italiano attivo nell'integrated facility management, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2025. Nel primo semestre dell’anno il Gruppo ha registrato ricavi pari a 622,1 milioni di euro, in crescita rispetto ai 607,7 milioni dello stesso periodo 2024, grazie anche al contributo positivo della controllata polacca Rekeep Polska.

L’EBITDA adjusted si è attestato a 56,2 milioni (65,9 milioni nel 2024), mentre l’EBIT adjusted è stato pari a 40,7 milioni (42,3 milioni nel 2024). Il risultato netto è in sostanziale pareggio, con una perdita di 0,2 milioni, in significativo miglioramento rispetto ai -14,1 milioni di un anno prima.

L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2025 è risultato pari a 537,5 milioni, in lieve aumento rispetto a fine 2024 (527,2 milioni), ma in calo dai 540,1 milioni al 31 marzo 2025.

Sul fronte commerciale, il Gruppo ha registrato nuove commesse e riaggiudicazioni per 295 milioni di euro, in aumento rispetto ai 177 milioni di un anno prima. Il portafoglio totale commesse si attesta a 2,3 miliardi, mentre la pipeline commerciale raggiunge 3,4 miliardi, in forte crescita rispetto a fine 2024 (1,7 miliardi).
