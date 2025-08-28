Rekeep, ricavi in crescita ma margini sotto pressione. Migliora il risultato netto

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, player italiano attivo nell'integrated facility management, ha approvato laal 30 giugno 2025. Nel primo semestre dell’anno il Gruppo ha registrato ricavi pari a, in crescita rispetto ai 607,7 milioni dello stesso periodo 2024, grazie anche al contributo positivo della controllata polacca Rekeep Polska.L’si è attestato a 56,2 milioni (65,9 milioni nel 2024), mentre l’EBIT adjusted è stato pari a 40,7 milioni (42,3 milioni nel 2024). Il risultato netto è in sostanziale pareggio, con una perdita di 0,2 milioni, in significativo miglioramento rispetto ai -14,1 milioni di un anno prima.L’al 30 giugno 2025 è risultato pari a 537,5 milioni, in lieve aumento rispetto a fine 2024 (527,2 milioni), ma in calo dai 540,1 milioni al 31 marzo 2025.Sul, il Gruppo ha registrato nuove commesse e riaggiudicazioni per, in aumento rispetto ai 177 milioni di un anno prima. Ilsi attesta a 2,3 miliardi, mentre la pipeline commerciale raggiunge 3,4 miliardi, in forte crescita rispetto a fine 2024 (1,7 miliardi).