UniCredit rafforza la partecipazione in Alpha Bank: quota complessiva al 26%

UniCredit

(Teleborsa) -ha annunciato di aver sottoscritto ulteriori strumenti finanziari relativi a una partecipazione inper circa il 5% aumentando così la sua posizione aggregata e raggiungendo una quota complessiva di circa il 26%. Ladella quota eccedente il 9,9% e il consolidamento in bilancio per meglio riflettere il contributo positivo della partnership strategica potranno avvenire dopo il completamento delle procedure regolamentari di autorizzazione in corso.Secondo il consenso degli analisti, la partecipazione in Alpha genererà undi circanel 2026, per poi crescere significativamente nel periodo successivo, che UniCredit restituirà ai propri azionisti in linea con la sua politica di distribuzione. La partecipazione del 26% avrà un impatto di circasuldi UniCredit, con un ritorno sull'investimento as-is di circa il 20%, che prevediamo migliorerà grazie alle iniziative portate avanti in partnership dai due istituti."Il nostro investimento in Alpha ha prodotto risultati ben oltre le aspettative e continua a rappresentare un'area chiave per la crescita della nostra attività – ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Unicredit,–. La solida partnership reciprocamente vantaggiosa ha portato benefici a clienti, azionisti e al nostro personale, e c'è ancora molto da fare. Questa collaborazione è una chiara dimostrazione di come l'approccio federale di UniCredit possa apportare un contributo significativo ad altre istituzioni leader nei rispettivi paesi europei. Il nostro rapporto con Alpha e la qualità del suo personale rimangono il fulcro del nostro successo passato e futuro. Siamo grati al Governo greco, alla Banca Centrale e alle altre Istituzioni greche per averci accolto, incoraggiando il nostro investimento, in un continuo dialogo diretto, aperto e costruttivo durante tutto il percorso".L'obiettivo principale del management team di UniCredit continua a essere l'esecuzione die la realizzazione di una crescita redditizia sostenibile e di una superiore distribuzione di utili per gli azionisti.