Milano 12:24
42.355 +0,01%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 12:24
9.210 -0,49%
Francoforte 12:24
24.027 -0,08%

Unione Europea, Fiducia imprese in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, Fiducia imprese in agosto
Unione Europea, Fiducia imprese in agosto pari a -10,3 punti, in aumento rispetto al precedente -10,5 punti (la previsione era -10 punti).
Condividi
```