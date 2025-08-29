Alibaba, balzo dell'utile trimestrale con investimenti azionari mentre cala risultato operativo

Alibaba Group

(Teleborsa) -, colosso cinese dell'e-commerce e della tecnologia, ha chiuso ildel 2025 con undi 247.652 milioni di RMB (34.571 milioni di dollari), con un aumento del 2% su base annua. Escludendo il fatturato delle attività cedute di Sun Art e Intime, il fatturato a perimetro costante sarebbe cresciuto del 10% su base annua.L'è diminuito del 14% su base annua, attestandosi a 38.844 milioni di RMB (5.422 milioni di dollari), principalmente a causa dell'investimento in "Taobao Instant Commerce", nonché delle esperienze utente, dell'acquisizione utenti e della tecnologia, in parte compensati dalla crescita a due cifre del fatturato di Alibaba China E-commerce Group e dal miglioramento dell'efficienza operativa in diverse attività.L'è stato di 43.116 milioni di RMB (6.019 milioni di dollari). L'utile netto è stato di 42.382 milioni di RMB (5.916 milioni di dollari), con un aumento del 76% su base annua, dovuto principalmente alle variazioni del mark-to-market degli investimenti azionari e all'utile derivante dalla cessione dell'attività locale di servizi al consumatore di Trendyol, in parte compensato dalla diminuzione del risultato operativo. L'è stato di 33.510 milioni di RMB (4.678 milioni di dollari USA), in calo del 18%."In questo trimestre, la nostra- ha affermato il- Il nostro decisivo investimento nel settore del commercio rapido ha raggiunto traguardi chiave, conquistando la fiducia dei consumatori. Abbiamo generato sinergie sostanziali combinando le risorse delle nostre piattaforme consumer, che hanno portato a nuovi massimi nei consumatori attivi mensili e nel volume degli ordini giornalieri. Grazie alla solida domanda di intelligenza artificiale, Cloud Intelligence Group ha registrato una crescita accelerata del fatturato e il fatturato derivante dai prodotti basati sull'intelligenza artificiale rappresenta ora una quota significativa del fatturato generato dai clienti esterni"."Il fatturato della gestione clienti è cresciuto del 10% e quello del Cloud Intelligence Group del 26%, con il fatturato dei- ha affermato il- La solidità delle nostre attività principali ci dà fiducia e risorse per effettuare investimenti significativi in ??iniziative di quick commerce e intelligenza artificiale".