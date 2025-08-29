DuPont vende business Aramids ad Arclin per 1,8 miliardi di dollari

DuPont

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nel settore chimico, ha annunciato che Arclin, una società in portafoglio di una consociata di TJC, ha raggiunto un accordo definitivo per l'(con i marchi Kevlar e Nomex) in una transazione del valore di circaArclin ha ricevuto un finanziamento interamente impegnato in relazione alla transazione, la cuiè prevista per ilAlla chiusura, DuPont riceverà un, soggetto alle consuete rettifiche di transazione, un credito di 300 milioni di dollari e una partecipazione azionaria di minoranza nella futura società Arclin, attualmente valutata a 325 milioni di dollari, che si prevede rappresenti una quota di circa il 17,5% al ??momento del closing."L'annuncio di oggi rappresenta un altro passo importante nella nostraDuPont - ha dichiarato il- L'operazione Aramids rafforza ulteriormente l'orientamento strategico del nostro portafoglio, incrementandone al contempo la crescita e il profilo di margine. L'operazione è strutturata per massimizzare il valore per i nostri azionisti, erogando significativi proventi in contanti alla chiusura, che saranno reinvestiti per stimolare ulteriormente la creazione di valore, consentendo al contempo agli azionisti DuPont di partecipare al potenziale di crescita di Arclin attraverso la nostra partecipazione azionaria trattenuta".