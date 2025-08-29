Fastweb aumenta le tariffe, Codacons chiede intervento dell’Agcom

(Teleborsa) - Con un atto indirizzato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
e alla stessa compagnia il Codacons
ha inviato una diffida a Fastweb
per la presunta violazione degli obblighi di trasparenza nelle comunicazioni ai clienti,
chiedendo all’Agcom
di accertare i fatti e comminare le necessarie sanzioni.
Al centro della contestazione l’aumento tariffario di 5 euro mensili (oltre Iva)
che, secondo numerose segnalazioni ricevute dall’Associazione, sarebbe stato comunicato in modo poco evidente e scarsamente comprensibile: collocato a pagina 6 delle fatture recapitate ai consumatori, privo di qualsiasi evidenza grafica nonostante trattasi di modifica unilaterale del contratto.
"Una modalità – denuncia il Codacons – che non risponde affatto ai principi di chiarezza, semplicità e trasparenza
stabiliti dalla normativa. Se confermata, la condotta potrebbe configurare una pratica informativa ingannevole e lesiva dei diritti degli utenti".
Secondo l’Associazione, anche il diritto di recesso senza penali sarebbe stato indicato con formule complesse e poco accessibili
, tali da disorientare l’utente medio. Una prassi che contrasterebbe con quanto stabilito dal Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) e dalle delibere Agcom che impongono comunicazioni chiare, distinte e con preavviso minimo di 30 giorni.
Per queste ragioni, il Codacons ha chiesto all’Agcom di accertare la conformità delle modalità di comunicazione adottate da Fastweb
, di disporre l’immediata restituzione agli utenti delle somme indebitamente addebitate
, di imporre all’operatore procedure trasparenti e facilmente comprensibili
per l’esercizio del diritto di recesso e di valutare un risarcimento danni stimato in 10 euro oltre Iva per ciascun utente coinvolto.
"L’aumento tariffario comunicato da Fastweb in questo modo – conclude il Codacons – deve considerarsi nullo, illegittimo e privo di effetti vincolanti per i clienti
. Gli utenti hanno diritto al ripristino delle condizioni economiche originarie e alla restituzione delle somme indebitamente sottratte".