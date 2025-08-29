Fastweb aumenta le tariffe, Codacons chiede intervento dell’Agcom

(Teleborsa) - Con un atto indirizzato all’e alla stessa compagnia ilha inviato unaper lachiedendo all’di accertare i fatti e comminare le necessarie sanzioni.Al centro della contestazioneche, secondo numerose segnalazioni ricevute dall’Associazione, sarebbe stato comunicato in modo poco evidente e scarsamente comprensibile: collocato a pagina 6 delle fatture recapitate ai consumatori, privo di qualsiasi evidenza grafica nonostante trattasi di modifica unilaterale del contratto."Una modalità – denuncia il Codacons – chestabiliti dalla normativa. Se confermata, la condotta potrebbe configurare una pratica informativa ingannevole e lesiva dei diritti degli utenti".Secondo l’Associazione,, tali da disorientare l’utente medio. Una prassi che contrasterebbe con quanto stabilito dal Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) e dalle delibere Agcom che impongono comunicazioni chiare, distinte e con preavviso minimo di 30 giorni.Per queste ragioni, il, di, di iper l’esercizio del diritto di recesso e di valutare un risarcimento danni stimato in 10 euro oltre Iva per ciascun utente coinvolto."L’aumento tariffario comunicato da Fastweb in questo modo – conclude il Codacons – deve considerarsi. Gli utenti hanno diritto al ripristino delle condizioni economiche originarie e alla restituzione delle somme indebitamente sottratte".