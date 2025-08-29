Milano 16:09
Fastweb aumenta le tariffe, Codacons chiede intervento dell’Agcom

(Teleborsa) - Con un atto indirizzato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla stessa compagnia il Codacons ha inviato una diffida a Fastweb per la presunta violazione degli obblighi di trasparenza nelle comunicazioni ai clienti, chiedendo all’Agcom di accertare i fatti e comminare le necessarie sanzioni.

Al centro della contestazione l’aumento tariffario di 5 euro mensili (oltre Iva) che, secondo numerose segnalazioni ricevute dall’Associazione, sarebbe stato comunicato in modo poco evidente e scarsamente comprensibile: collocato a pagina 6 delle fatture recapitate ai consumatori, privo di qualsiasi evidenza grafica nonostante trattasi di modifica unilaterale del contratto.

"Una modalità – denuncia il Codacons – che non risponde affatto ai principi di chiarezza, semplicità e trasparenza stabiliti dalla normativa. Se confermata, la condotta potrebbe configurare una pratica informativa ingannevole e lesiva dei diritti degli utenti".

Secondo l’Associazione, anche il diritto di recesso senza penali sarebbe stato indicato con formule complesse e poco accessibili, tali da disorientare l’utente medio. Una prassi che contrasterebbe con quanto stabilito dal Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) e dalle delibere Agcom che impongono comunicazioni chiare, distinte e con preavviso minimo di 30 giorni.

Per queste ragioni, il Codacons ha chiesto all’Agcom di accertare la conformità delle modalità di comunicazione adottate da Fastweb, di disporre l’immediata restituzione agli utenti delle somme indebitamente addebitate, di imporre all’operatore procedure trasparenti e facilmente comprensibili per l’esercizio del diritto di recesso e di valutare un risarcimento danni stimato in 10 euro oltre Iva per ciascun utente coinvolto.

"L’aumento tariffario comunicato da Fastweb in questo modo – conclude il Codacons – deve considerarsi nullo, illegittimo e privo di effetti vincolanti per i clienti. Gli utenti hanno diritto al ripristino delle condizioni economiche originarie e alla restituzione delle somme indebitamente sottratte".
