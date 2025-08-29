Ferretti, Hao Qinggui nuovo presidente. Jin Zhao cooptato in CdA

Ferretti

(Teleborsa) - A seguito delle dimissioni del consigliere Jiang Kui (Presidente del Consiglio di Amministrazione, non indipendente, non esecutivo), per ragioni anagrafiche, il Consiglio di Amministrazione diha, amministratore non esecutivo, non indipendente.Jin Zhao ha dichiarato che, alla data odierna,in Ferretti, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, così come il consigliere dimissionario Jiang Kui.Poiché il consigliere dimissionario Jiang Kui ricopriva la carica di Presidente, il CdA ha nominato un, attuale consigliere non esecutivo, non indipendente, per l'intera durata della carica e, quindi, fino all'approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2025.In concomitanza con la nomina a Presidente, Hao Qinggui ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di General Counsel & Secretary of the Board of Directors, funzione che è stata contestualmente affidata a