IATA, luglio positivo per passeggeri e cargo: spinta dalle rotte Europa-Asia

(Teleborsa) - Ilconferma a lugliodi crescita sia nel segmento passeggeri sia nel cargo. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’(IATA), che fotografano un comparto in consolidamento dopo mesi di andamenti altalenanti.Secondo l’associazione, la, misurata in(RPK), è aumentata del 4,0% rispetto a luglio 2024. La capacità (ASK) è cresciuta del 4,4%, con un load factor pari all’85,5%, in lieve calo di 0,4 punti percentuali. L’espansione è trainata soprattutto dal, in aumento del 5,3% anno su anno, mentre quello domestico ha segnato un +1,9%. La capacità è salita rispettivamente del 5,8% per i voli internazionali e del 2,4% per quelli interni, con load factor vicini all’85%. Il direttore generale di IATA,, ha sottolineato che "i mercati internazionali mostrano un rafforzamento rispetto a giugno e questo lascia prevedere una stagione estiva positiva anche a settembre".Parallelamente, ilha registrato un incremento ancora più robusto. La domanda, calcolata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata del 5,5% su base annua, a fronte di unain crescita del 3,9%. La maggior parte delle rotte principali è in espansione, con l’eccezione della tratta, in calo dell’1,0%. Spicca invece la rotta Europa–Asia, che ha registrato un +13,5% ed è in crescita da 29 mesi consecutivi, arrivando a rappresentare un quinto del traffico globale.Ilsostiene la domanda: il commercio mondiale di beni è salito del 3,1% a giugno, mentre il prezzo del carburante per jet è risultato del 9,1% più basso rispetto a un anno fa, pur mostrando un incremento mensile del 4,3%.Secondo IATA, la combinazione di– dalla riduzione dei costi energetici al rafforzamento di alcune rotte chiave – offre solidità alle compagnie aeree, che possono così gestire meglio la volatilità del mercato e prepararsi a una seconda parte dell’anno complessa sul fronte geopolitico e commerciale. IATA evidenzia che la resilienza del traffico merci compensa parzialmente la moderata crescita dei passeggeri domestici, rafforzando le prospettive dinel medio periodo.