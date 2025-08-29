MFE di nuovo in battuta con trionfo su ProsiebenSat1

(Teleborsa) - Altra seduta sugli scudi per le azioni MFE (ex Mediaset)
, sia di classe A
(+3%) sia di classe B
(+2,29%), dopo che la holding della famiglia Berlusconi si è assicurata la conquista
del mercato europeo con l'offerta sulla tedesca ProsiebenSat1
.
La società di investimento ceca PPF
, dopo aver a lungo combattuto per il broadcaster tedesco, ha alzato bandiera bianca ed ha annunciato il conferimento delle sue azioni
(36.539.628 azioni pari a circa il 15,68% del capitale sociale). Nel motivare la resa, PPF ha detto di non essere riuscita ad "attrarre un numero sufficiente di azionisti per sostenere i suoi obiettivi" e che la partecipazione di MFE è "sufficiente a garantire la maggioranza semplice in ogni assemblea degli azionisti" di ProSiebenSat1.
L'essersi assicurata il successo dell'offerta, spiana la strada a MFE per la conquista del mercato europeo.