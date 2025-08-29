Milano 17:35
42.196 -0,59%
Nasdaq 18:08
23.402 -1,27%
Dow Jones 18:08
45.481 -0,34%
Londra 17:35
9.187 -0,32%
Francoforte 17:35
23.902 -0,57%

MFE di nuovo in battuta con trionfo su ProsiebenSat1

Finanza
MFE di nuovo in battuta con trionfo su ProsiebenSat1
(Teleborsa) - Altra seduta sugli scudi per le azioni MFE (ex Mediaset), sia di classe A (+3%) sia di classe B (+2,29%), dopo che la holding della famiglia Berlusconi si è assicurata la conquista del mercato europeo con l'offerta sulla tedesca ProsiebenSat1.

La società di investimento ceca PPF, dopo aver a lungo combattuto per il broadcaster tedesco, ha alzato bandiera bianca ed ha annunciato il conferimento delle sue azioni (36.539.628 azioni pari a circa il 15,68% del capitale sociale). Nel motivare la resa, PPF ha detto di non essere riuscita ad "attrarre un numero sufficiente di azionisti per sostenere i suoi obiettivi" e che la partecipazione di MFE è "sufficiente a garantire la maggioranza semplice in ogni assemblea degli azionisti" di ProSiebenSat1.

L'essersi assicurata il successo dell'offerta, spiana la strada a MFE per la conquista del mercato europeo.

Condividi
```