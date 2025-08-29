Milano 16:22
42.247 -0,47%
Nasdaq 16:22
23.449 -1,07%
Dow Jones 16:22
45.451 -0,41%
Londra 16:21
9.202 -0,16%
Francoforte 16:21
23.951 -0,37%

Palingeo, F.L.S. Holding presenta lista candidati per rinnovo CdA

(Teleborsa) - Palingeo, azienda leader nei settori della geotecnica e della geognostica, rende noto che è stata depositata le seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata in data 4 settembre 2025 in prima convocazione e per il 10 settembre 2025 in seconda convocazione.

La lista di candidati è stata presentata dall'azionista di maggioranza, titolare di complessive 2.992.500 azioni ordinarie e 1.282.500 azioni a voto plurimo, rispettivamente pari a circa il 61,89% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, e a circa il 72,21% dei diritti di voto esercitabili.

La lista è composta da: Luca Grillo, Leonardo Spada, Paolo Franzoni, Giacomo Petrucco, Paolo Copetti, Nicolò Alberini.
