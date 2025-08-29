Piazza Affari in ribasso. Bene Brunello Cucinelli dopo i conti e la Difesa

(Teleborsa) - Dopo un'apertura poco mossa, girano in rosso i mercati azionari europei, con l'attenzione rivolta ai dati macroeconomici
. Negli Stati Uniti
, il focus è sul PCE di luglio, con il consensus che prevede un calo dell'inflazione complessiva allo 0,2% su base mensile e un'inflazione PCE di fondo stabile allo 0,3% su base mensile. Il dato potrebbe fornire nuove indicazioni per la direzione della politica monetaria. Su questo fronte, nella notte il membro del board Fed Christopher Waller
ha ribadito la sua posizione secondo cui un taglio dei tassi di 25 punti base è la soluzione più probabile per la riunione di settembre, ma che sosterrebbe un taglio più consistente qualora il rapporto sulle buste paga non agricole di agosto (in uscita il 5 settembre) mostrasse un "indebolimento sostanziale".
Sul fronte europeo, in Francia
il PIL ha accelerato
moderatamente nel secondo trimestre, è stata rivista
al rialzo la crescita dell'occupazione nel secondo trimestre e l'inflazione è risultata
sotto le attese ad agosto (+0,9% su anno), in Spagna
l'inflazione è risultata
sotto le attese ad agosto (+2,7% su anno), in Germania
le vendite al dettaglio hanno deluso
le attese a luglio, in Italia
il PIL del secondo trimestre è stato confermato
a -0,1% congiunturale e +0,4% tendenziale e l'inflazione è risultata
sotto le attese ad agosto ma con un'accelerazione del carrello della spesa.
Tra le società che hanno fornito informazioni finanziarie
, Brunello Cucinelli ha chiuso
il primo semestre con un utile netto di 76,7 milioni, in rialzo del 16% sullo stesso periodo del 2024, ricavi pari a 684,1 milioni (+10,2% a cambi correnti, +10,7% a cambi costanti) e un EBIT di 113,8 milioni, in aumento di 8,8%; Rémy Cointreau prevede ora
un calo organico dell'utile operativo corrente a un tasso "mid-single digit" nel 2025-26 (rispetto a un calo "mid-to-high-single-digits" previsto in precedenza), a seguito dell'accordo concluso tra Stati Uniti e UE, che stabilisce, dal 1° agosto, un'aliquota doganale del 15% (rispetto a una stima del 30%).
L'Euro / Dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,168. Sessione debole per l'oro
, che scambia con un calo dello 0,22%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,72%) si attesta su 64,14 dollari per barile.
In lieve rialzo lo spread
, che si posiziona a +94 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,56%. Tra i mercati del Vecchio Continente
giornata fiacca per Francoforte
, che segna un calo dello 0,59%, piccola perdita per Londra
, che scambia con un -0,36%, e tentenna Parigi
, che cede lo 0,62%.
Il listino milanese
continua la seduta sotto la parità, con il FTSE MIB
che lima lo 0,57%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 44.830 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(-0,08%); in lieve ribasso il FTSE Italia Star
(-0,4%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per Brunello Cucinelli
, che vanta un progresso dell'1,83%. Buona performance per Leonardo
, che cresce dell'1,63%. Bilancio positivo per Saipem
, che vanta un progresso dello 0,75%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics
, che prosegue le contrattazioni a -1,75%. Sostanzialmente debole Campari
, che registra una flessione dell'1,43%. Si muove sotto la parità Telecom Italia
, evidenziando un decremento dell'1,43%. Contrazione moderata per Banca MPS
, che soffre un calo dell'1,34%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Fincantieri
(+4,75%), MFE A
(+4,50%), MFE B
(+2,87%) e LU-VE Group
(+1,90%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banco di Desio e della Brianza
, che prosegue le contrattazioni a -2,15%. Scivola Caltagirone SpA
, con un netto svantaggio dell'1,90%. In rosso Juventus
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,75%. Spicca la prestazione negativa di Moltiply Group
, che scende dell'1,72%.