Listini europei in rosso in attesa della Fed, a Piazza Affari male lusso e banche

(Teleborsa) -, mentre si muovono in deciso calo gli altri mercati europei in attesa dell'esito della riunione della Fed e delle attese parole del presidente Powell. Senza direzione intanto l'sulla borsa a stelle e strisce.A Milano le peggiori di giornata risultano essere(-2,2%), seguite a breve distanza dalin cui spiccato le performance negative di. Bene invecedopo il via libera dell'Assemblea degli Azionisti soci all’operazione difacoltativa e obbligatoria dellein azioni ordinarie.Sessione negativa per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,82%. Deciso balzo in alto dell'(+2,29%), che raggiunge 5.299,6 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,64%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +58 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,44%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,28%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,52%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,06%.Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,66%; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 47.964 punti.Pressoché invariato il(-0,12%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia il(+0,07%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,17%),(+1,55%),(+1,52%) e(+1,51%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,96%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,22%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,19%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,12%.Tra i(+5,71%),(+2,50%),(+1,54%) e(+1,15%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,75%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,99%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,07%.scende del 2,22%.