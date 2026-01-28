Listini europei in rosso in attesa della Fed, a Piazza Affari male lusso e banche

(Teleborsa) - Sono deboli i valori per Piazza Affari
, mentre si muovono in deciso calo gli altri mercati europei in attesa dell'esito della riunione della Fed e delle attese parole del presidente Powell. Senza direzione intanto l'S&P-500
sulla borsa a stelle e strisce.
A Milano le peggiori di giornata risultano essere Moncler
e Brunello Cucinelli
(-2,2%), seguite a breve distanza dal settore bancario
in cui spiccato le performance negative di Unicredit
e Banca Popolare di Sondrio
. Bene invece Tim
dopo il via libera dell'Assemblea degli Azionisti soci all’operazione di conversione
facoltativa e obbligatoria delle azioni di risparmio
in azioni ordinarie.
Sessione negativa per l'euro / dollaro USA
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,82%. Deciso balzo in alto dell'oro
(+2,29%), che raggiunge 5.299,6 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,64%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +58 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,44%. Nello scenario borsistico europeo
si muove sotto la parità Francoforte
, evidenziando un decremento dello 0,28%, contrazione moderata per Londra
, che soffre un calo dello 0,52%, e seduta negativa per Parigi
, che mostra una perdita dell'1,06%.
Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB
che lima lo 0,66%; sulla stessa linea, depressa nel finale il FTSE Italia All-Share
, che chiude sotto i livelli della vigilia a 47.964 punti.
Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(-0,12%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,07%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza STMicroelectronics
(+2,17%), Telecom Italia
(+1,55%), Inwit
(+1,52%) e Saipem
(+1,51%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Moncler
, che ha chiuso a -2,96%.
Sotto pressione Brunello Cucinelli
, che accusa un calo del 2,22%.
Scivola Unicredit
, con un netto svantaggio del 2,19%.
In rosso Banca Popolare di Sondrio
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,12%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Interpump
(+5,71%), Caltagirone SpA
(+2,50%), ENAV
(+1,54%) e Intercos
(+1,15%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Ferragamo
, che ha archiviato la seduta a -5,75%.
Vendite a piene mani su Safilo
, che soffre un decremento del 3,99%.
Spicca la prestazione negativa di Comer Industries
, che scende del 3,07%. NewPrinces
scende del 2,22%.