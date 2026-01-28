Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 18:16
26.016 +0,30%
Dow Jones 18:16
49.042 +0,08%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

Listini europei in rosso in attesa della Fed, a Piazza Affari male lusso e banche

Commento, Finanza, Spread
Listini europei in rosso in attesa della Fed, a Piazza Affari male lusso e banche
(Teleborsa) - Sono deboli i valori per Piazza Affari, mentre si muovono in deciso calo gli altri mercati europei in attesa dell'esito della riunione della Fed e delle attese parole del presidente Powell. Senza direzione intanto l'S&amp;P-500 sulla borsa a stelle e strisce.

A Milano le peggiori di giornata risultano essere Moncler e Brunello Cucinelli (-2,2%), seguite a breve distanza dal settore bancario in cui spiccato le performance negative di Unicredit e Banca Popolare di Sondrio. Bene invece Tim dopo il via libera dell'Assemblea degli Azionisti soci all’operazione di conversione facoltativa e obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.

Sessione negativa per l'euro / dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,82%. Deciso balzo in alto dell'oro (+2,29%), che raggiunge 5.299,6 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,64%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +58 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,44%.

Nello scenario borsistico europeo si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,28%, contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,52%, e seduta negativa per Parigi, che mostra una perdita dell'1,06%.

Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,66%; sulla stessa linea, depressa nel finale il FTSE Italia All-Share, che chiude sotto i livelli della vigilia a 47.964 punti.

Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (-0,12%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,07%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+2,17%), Telecom Italia (+1,55%), Inwit (+1,52%) e Saipem (+1,51%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Moncler, che ha chiuso a -2,96%.

Sotto pressione Brunello Cucinelli, che accusa un calo del 2,22%.

Scivola Unicredit, con un netto svantaggio del 2,19%.

In rosso Banca Popolare di Sondrio, che evidenzia un deciso ribasso del 2,12%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Interpump (+5,71%), Caltagirone SpA (+2,50%), ENAV (+1,54%) e Intercos (+1,15%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Ferragamo, che ha archiviato la seduta a -5,75%.

Vendite a piene mani su Safilo, che soffre un decremento del 3,99%.

Spicca la prestazione negativa di Comer Industries, che scende del 3,07%.

NewPrinces scende del 2,22%.
Condividi
```