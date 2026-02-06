Milano 9:17
Borse europee prudenti. A Milano crolla Stellantis, brilla Fineco

(Teleborsa) - Seduta prudente per il listino milanese che si unisce alla cautela mostrata dal resto delle Borse europee, dopo la sessione contrastata a Wall Street. Nel frattempo prosegue la stagione delle trimestrali da una sponda all'altra dell'Atlantico: stamane Stellantis ha annunciato, prima dell'avvio del mercato, un cambio di strategia sull'elettrico che costerà circa 22 miliardi di oneri, una prevista perdita netta nel 2025 e la conseguente sospensione del dividendo nel 2026. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’emissione di obbligazioni ibride perpetue subordinate non convertibili fino a 5 miliardi. In scia a questi annunci il titolo in avvio di contrattazioni non era riuscito a fare prezzo.

Poco mosso l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,179. Forte rialzo per l'oro, che segna un guadagno dell'1,52%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,08%, a 63,98 dollari per barile.

Lo Spread peggiora, toccando i +64 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,45%.

Nello scenario borsistico europeo Francoforte è debole riportando un moderato -0,09%; poco mossa Londra che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, mentre è fiacca Parigi che mostra un piccolo decremento dello 0,26%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,48%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 48.375 punti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Fineco (+2,69%) che brilla grazie ai conti annunciati prima dell'avvio delle contrattazioni. Bene, inoltre, Unipol (+2,20%), BPER Banca (+1,70%) e A2A (+0,95%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Banco BPM, che ottiene -2,01%.

Calo deciso per STMicroelectronics, che segna un -1,83%.

Sotto pressione Lottomatica, con un forte ribasso dell'1,83%.

Soffre Brunello Cucinelli, che evidenzia una perdita dell'1,81%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Maire (+1,12%), IREN (+0,80%) e Banco Desio (+0,55%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su LU-VE Group, che continua la seduta con -8,18%.

Preda dei venditori BFF Bank, con un decremento del 2,68%.

Si concentrano le vendite su Avio, che soffre un calo del 2,38%.

Vendite su Safilo, che registra un ribasso del 2,17%.
