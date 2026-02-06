Borse europee prudenti. A Milano crolla Stellantis, brilla Fineco

(Teleborsa) - Seduta prudente per il listino milanese
che si unisce alla cautela mostrata dal resto delle Borse europee, dopo la sessione contrastata a Wall Street. Nel frattempo prosegue la stagione delle trimestrali da una sponda all'altra dell'Atlantico: stamane Stellantis
ha annunciato, prima dell'avvio del mercato, un cambio di strategia sull'elettrico
che costerà circa 22 miliardi di oneri, una prevista perdita netta nel 2025 e la conseguente sospensione del dividendo nel 2026. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’emissione di obbligazioni ibride perpetue subordinate non convertibili fino a 5 miliardi. In scia a questi annunci il titolo in avvio di contrattazioni non era riuscito a fare prezzo.
Poco mosso l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,179. Forte rialzo per l'oro
, che segna un guadagno dell'1,52%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,08%, a 63,98 dollari per barile.
Lo Spread
peggiora, toccando i +64 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,45%. Nello scenario borsistico europeo Francoforte
è debole riportando un moderato -0,09%; poco mossa Londra
che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, mentre è fiacca Parigi
che mostra un piccolo decremento dello 0,26%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB
che continua la seduta con un leggero calo dello 0,48%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 48.375 punti. In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Fineco
(+2,69%) che brilla grazie ai conti annunciati prima dell'avvio delle contrattazioni. Bene, inoltre, Unipol
(+2,20%), BPER Banca
(+1,70%) e A2A
(+0,95%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Banco BPM
, che ottiene -2,01%.
Calo deciso per STMicroelectronics
, che segna un -1,83%.
Sotto pressione Lottomatica
, con un forte ribasso dell'1,83%.
Soffre Brunello Cucinelli
, che evidenzia una perdita dell'1,81%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Maire
(+1,12%), IREN
(+0,80%) e Banco Desio
(+0,55%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su LU-VE Group
, che continua la seduta con -8,18%.
Preda dei venditori BFF Bank
, con un decremento del 2,68%.
Si concentrano le vendite su Avio
, che soffre un calo del 2,38%.
Vendite su Safilo
, che registra un ribasso del 2,17%.