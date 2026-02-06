Borse europee prudenti. A Milano crolla Stellantis, brilla Fineco

Stellantis

(Teleborsa) -che si unisce alla cautela mostrata dal resto delle Borse europee, dopo la sessione contrastata a Wall Street. Nel frattempo prosegue la stagione delle trimestrali da una sponda all'altra dell'Atlantico: stamaneha annunciato, prima dell'avvio del mercato, unche costerà circa 22 miliardi di oneri, una prevista perdita netta nel 2025 e la conseguente sospensione del dividendo nel 2026. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’emissione di obbligazioni ibride perpetue subordinate non convertibili fino a 5 miliardi. In scia a questi annunci il titolo in avvio di contrattazioni non era riuscito a fare prezzo.Poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,179. Forte rialzo per l', che segna un guadagno dell'1,52%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,08%, a 63,98 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +64 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,45%.è debole riportando un moderato -0,09%; poco mossache si adagia poco sotto i livelli della vigilia, mentre è fiaccache mostra un piccolo decremento dello 0,26%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,48%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 48.375 punti.di Milano, troviamo(+2,69%) che brilla grazie ai conti annunciati prima dell'avvio delle contrattazioni. Bene, inoltre,(+2,20%),(+1,70%) e(+0,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,01%.Calo deciso per, che segna un -1,83%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,83%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,81%.del FTSE MidCap,(+1,12%),(+0,80%) e(+0,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,18%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,68%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,38%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,17%.