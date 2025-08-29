Milano 12:28
Prezzi produzione Francia (YoY) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Francia, Prezzi produzione in luglio su base annuale (YoY) +0,4%, in aumento rispetto al precedente +0,3%.

