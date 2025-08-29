Spagna, inflazione sotto le attese ad agosto: +2,7% su anno

(Teleborsa) - L'si indebolisce leggermente ad2025, risultando sotto le attese degli analisti. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazioneè stimata al 2,7% rispetto al 2,8% atteso dagli analisti e al +2,7% di luglio.L'indice dei prezzi al consumoregistra una variazione nulla, dopo il -0,1% di luglio e contro il +0,1% del consensus.L', che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, registra un incremento tendenziale del 2,7%, uguale alle attese e al mese precedente. Su base mensile è attesa una variazione nulla (+0,1% le attese, -0,3% a luglio).