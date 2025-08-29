Spagna, inflazione sotto le attese ad agosto: +2,7% su anno

(Teleborsa) - L'inflazione spagnola
si indebolisce leggermente ad agosto
2025, risultando sotto le attese degli analisti. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione su base annuale
è stimata al 2,7% rispetto al 2,8% atteso dagli analisti e al +2,7% di luglio.
L'indice dei prezzi al consumo su base mensile
registra una variazione nulla, dopo il -0,1% di luglio e contro il +0,1% del consensus.
L'inflazione armonizzata
, che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, registra un incremento tendenziale del 2,7%, uguale alle attese e al mese precedente. Su base mensile è attesa una variazione nulla (+0,1% le attese, -0,3% a luglio).