Aquafil, Intermonte incrementa target price e conferma Outperform

Aquafil

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato aper azione (dai precedenti 2,10 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, confermando la" sul titolo.Gli analisti prevedono che le iniziative di efficienza dei costi, tra cui la riorganizzazione degli impianti di raccolta e riciclaggio dei tappeti negli Stati Uniti, genererannoe in misura ancora maggiore negli anni successivi. Nonostante una visibilità più limitata sul secondo semestre, le azioni intraprese indicano un approccio gestionale incentrato sulla salvaguardia dell'efficienza e della redditività, anche in un contesto macroeconomico incerto.Alla luce dei risultati del secondo trimestre, Intermonte conferma sostanzialmente le stime per l'EBITDA rettificato in termini assoluti. Tuttavia, questo risultato si basa su ipotesi di margine diverse, dato che i margini sono influenzati dall'indicizzazione del fatturato ai prezzi delle materie prime. Nello specifico, sta riducendo il fatturato per riflettere i prezzi più bassi del caprolattame, riducendo al contempo i costi delle materie prime. Di conseguenza, osserva un'. Al di sotto dell'EBITDA rettificato, include oneri non ricorrenti relativi alla ristrutturazione delle attività statunitensi, sebbene questi siano più che compensati da maggiori utili su cambi e minori oneri finanziari. Infine, aumenta leggermente la stima del debito a causa del maggiore fabbisogno di capitale circolante. Nel secondo semestre,"I risultati del secondo trimestre 2025 confermano chiari miglioramenti su base annua, con numeri che si stanno gradualmente muovendo nella giusta direzione - si legge nelle ricerca - Unae ridurre il rischio di esecuzione associato al piano industriale, ricostruendo il track record dell'azienda e consentendo al management di riconquistare la fiducia degli investitori".