LU-VE, Intermonte alza target price e rimane positiva anche dopo il rally

(Teleborsa) - Intermonte ha aumentato aper azione (dai precedenti 42,50 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, confermando la" sul titolo.Gli analisti evidenziano che il titolo è cresciuto del 50% negli ultimi 12 mesi, sovraperformando significativamente il resto del mercato. I(circa 10x EV/EBITDA e 20x P/E al 2026), ma sono ancora significativamente scontati rispetto ai peer.Intermonte vedesul titolo: 1) si prevede che la crescita dei ricavi mostrerà una solida accelerazione nel 2026 (+7% previsto) rispetto al 2025 (+3%), con una facile comparazione nel primo trimestre; 2) negli ultimi 3 anni il gruppo è riuscito a raggiungere significative efficienze, con il margine EBITDA in miglioramento di circa 200 punti base nonostante la mancata crescita dei ricavi, un elemento che ora può rappresentare un fattore trainante in presenza di prospettive promettenti; 3) oltre alla gestione dei costi, LU-VE ha dimostrato una grande capacità di neutralizzare l'impatto di un picco nelle materie prime, della volatilità dei cambi e dell'introduzione di dazi, grazie a un approccio local-for-local; 4) LU-VE gode di un forte vantaggio tecnologico ed è in grado di aumentare la propria quota di mercato negli Stati Uniti e in Asia, in particolare nei sistemi di raffreddamento per data center; 5) il gruppo ha completato un ciclo di mercato significativo e vanta un'ottima gestione del capitale circolante, pertanto viene previsto un miglioramento significativo della generazione di FCF a partire dal 2026.grazie al fatto che l'azienda è percepita come una mid-cap industriale di alta qualità, con un management team solido e affidabile e un flusso di notizie di supporto in futuro", si legge nella ricerca.