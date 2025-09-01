Milano 17:35
Asia, il motore della crescita globale: per Saxo Bank è un’opportunità strategica per i portafogli

Finanza
(Teleborsa) - L’Asia continua a rappresentare il principale motore dell’economia mondiale, ma resta sottopesata nei portafogli degli investitori internazionali. A sottolinearlo è Charu Chanana, Market Strategist di BG SAXO e Saxo Bank, in un’analisi che mette in luce le opportunità strategiche del continente per la diversificazione. Secondo Saxo Bank, le economie asiatiche contribuiscono a circa il 60% della crescita globale del PIL, ma l’indice MSCI World assegna soltanto l’8% all’Asia sviluppata, escludendo del tutto Cina, India, Taiwan e Corea. Un forte squilibrio rispetto al peso economico effettivo, che porta gli investitori passivi a essere "sistematicamente sottoesposti" rispetto ai driver di crescita.

Il report evidenzia alcuni temi nazionali di lungo periodo: il Giappone, favorito dalle riforme sulla governance aziendale, da una maggiore efficienza del capitale e dal reshoring nella manifattura avanzata; la Cina, che si propone come nuovo centro di innovazione globale con investimenti su intelligenza artificiale, tecnologia green e veicoli elettrici; l’India, sostenuta dal dividendo demografico digitale e dall’espansione della classe media; Taiwan e Corea, che restano al centro delle catene globali nei semiconduttori e nell’hardware per l’IA.

Chanana sottolinea inoltre che "un ETF mondiale non rappresenta davvero il mondo": l’allocazione limitata dell’MSCI World rischia di non riflettere la centralità dell’Asia, che oggi pesa circa il 40% del PIL globale. L’integrazione dell’Asia in portafogli focalizzati su Europa e Stati Uniti offre, secondo Saxo Bank, diversi vantaggi: cicli economici meno correlati rispetto a quelli occidentali, esposizione a valute differenziate come yen, yuan, rupia e won, e accesso a settori tecnologici e industriali sottorappresentati nei mercati sviluppati.

Le valutazioni, spesso inferiori rispetto a quelle statunitensi, rappresentano inoltre punti di ingresso interessanti per chi punta a un rendimento composto di lungo termine. Restano però rischi da monitorare: le tensioni geopolitiche, in particolare nello Stretto di Taiwan e nella rivalità USA-Cina, la volatilità valutaria e i cambiamenti normativi in Cina possono influire sulle prospettive di rendimento.

"Per gli investitori globali, l’Asia non è una scommessa tattica, ma una scelta strategica", conclude l’analisi di Saxo Bank. "Allocare deliberatamente verso la regione significa cogliere non solo la crescita economica, ma anche la trasformazione tecnologica e industriale che definirà i prossimi decenni".
