Baidu, Fitch taglia outlook a negativo. Confermato rating "A"

Baidu

(Teleborsa) - Fitch hasu, colosso cinese specializzato in servizi Internet e intelligenza artificiale,, confermando il rating "A".L'outlook negativo riflette lada parte dell'attività principale di ricerca, a causa della pressione esercitata dalle piattaforme concorrenti. Allo stesso tempo, l'attività si trova ad affrontare le sfide della trasformazione verso la ricerca basata sull'intelligenza artificiale; una crescita sostenuta dell'EBITDA dovuta alla monetizzazione efficace dei prodotti di intelligenza artificiale sarebbe fondamentale per mantenere il rating "A".Secondo Fitch, è, mentre i continui investimenti per migliorare le capacità di intelligenza artificiale potrebbero gravare ulteriormente sulla redditività e sul free cash flow. L'EBITDA e i margini EBITDA di Baidu Core per il 2025 e il 2026 saranno significativamente inferiori alle precedenti aspettative di Fitch e inferiori ai valori effettivi per il 2021-2024. Inoltre, la ridotta redditività di iQIYI, controllata al 45%, continuerà a penalizzare la performance complessiva di Baidu.L'agenzia di rating crede che Baidu, ma con una leva finanziaria lorda EBITDA più elevata nei prossimi due anni. Il ritmo della riduzione dell'indebitamento sarà determinato principalmente dalla velocità di recupero dell'EBITDA.