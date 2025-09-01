Baidu, Fitch taglia outlook a negativo. Confermato rating "A"

(Teleborsa) - Fitch ha rivisto l'outlook
su Baidu
, colosso cinese specializzato in servizi Internet e intelligenza artificiale, da "Stabile" a "Negativo"
, confermando il rating "A".
L'outlook negativo riflette la continua perdita di quote di mercato della pubblicità online
da parte dell'attività principale di ricerca, a causa della pressione esercitata dalle piattaforme concorrenti. Allo stesso tempo, l'attività si trova ad affrontare le sfide della trasformazione verso la ricerca basata sull'intelligenza artificiale; una crescita sostenuta dell'EBITDA dovuta alla monetizzazione efficace dei prodotti di intelligenza artificiale sarebbe fondamentale per mantenere il rating "A".
Secondo Fitch, è improbabile che la forte crescita degli utili di Baidu AI Cloud compensi il calo più consistente degli utili di marketing online di Baidu Core
, mentre i continui investimenti per migliorare le capacità di intelligenza artificiale potrebbero gravare ulteriormente sulla redditività e sul free cash flow. L'EBITDA e i margini EBITDA di Baidu Core per il 2025 e il 2026 saranno significativamente inferiori alle precedenti aspettative di Fitch e inferiori ai valori effettivi per il 2021-2024. Inoltre, la ridotta redditività di iQIYI, controllata al 45%, continuerà a penalizzare la performance complessiva di Baidu.
L'agenzia di rating crede che Baidu manterrà un'ampia posizione di cassa netta
, ma con una leva finanziaria lorda EBITDA più elevata nei prossimi due anni. Il ritmo della riduzione dell'indebitamento sarà determinato principalmente dalla velocità di recupero dell'EBITDA.(Foto: Matt Wildbore on Unsplash)