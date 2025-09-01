Borse di studio BPER: al via 59esima edizione concorso per studenti italiani più meritevoli

BPER

(Teleborsa) - Anche quest’annorinnova il proprio impegno a favore di, con il lancio deldiGiunto alla 59esima edizione, ilpromosso dalla Banca è rivolto agliaventi un rapporto di clientela con BPER Banca a livello di nucleo familiare, che hanno raggiunto nel loro percorso scolastico risultati di eccellenza. Nello specifico, verranno assegnate 160 borse di studio a chi, nell’anno accademico 2024/2025, abbia frequentato una classe dalla 1° alla 4°superiore e 80 borse di studio a chi, nello stesso periodo di riferimento, abbia conseguito con votazione superiore ai 90/100 il Diploma di Maturità.L’assegnazione dei premi verrà decisa dall’Istituto sulla base del, della, della residenza in Italia e di ogni altro elemento rilevante ai fini della valutazione."BPER storicamente sostiene e valorizza il merito di studentesse e studenti impegnati nel percorso di studio – ha affermato, responsabile Direzione Communication di BPER –. Cultura e istruzione sono un valore fondamentale per la crescita di ragazze e ragazzi e un fattore chiave per la costruzione del loro progetto di vita. Siamo orgogliosi di premiare il loro impegno in questo percorso meritevole riconoscendolo anche quale contributo allo sviluppo della nostra società".