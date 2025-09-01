Comitato Edufin: candidature aperte per il Mese dell'Educazione Finanziaria

(Teleborsa) -oggi, 1° settembre, le: c'è tempo fino al 17 ottobre per presentare le proposte al Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin).Giunto alla sua ottava edizione, il Mese dell'educazione finanziaria 2025 prevede un, in presenza e online in tutta Italia, sul tema della gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari. "Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani": è lo slogan della manifestazione.Possono presentare la propria candidaturavoglia impegnarsi nel campo dell'educazione finanziaria con eventi di qualità che rispettino i criteri di partecipazione stabiliti dalle Linee Guida del Comitato Edufin.I promotori sono invitati a organizzare iniziative volte ad accrescere le competenze finanziarie, assicurative e previdenziali dei cittadini, per prendere decisioni finanziarie più consapevoli e programmare meglio le proprie scelte di risparmio e investimento. Una volta approvato dal Comitato, l'del "Mese dell'Educazione Finanziaria 2025" sul sito del Comitato.Il Comitato Edufin, attualmentee istituito presso il MEF, è composto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione e del merito, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Banca d’Italia, Consob, Covip, IVASS, Ocf, Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.