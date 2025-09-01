Comitato Edufin: candidature aperte per il Mese dell'Educazione Finanziaria

(Teleborsa) - Al via
oggi, 1° settembre, le candidature per la partecipazione al Mese dell'Educazione Finanziaria 2025
: c'è tempo fino al 17 ottobre per presentare le proposte al Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin).
Giunto alla sua ottava edizione, il Mese dell'educazione finanziaria 2025 prevede un ampio programma di seminari, lezioni, webinar, giochi, laboratori didattici e spettacoli gratuiti
, in presenza e online in tutta Italia, sul tema della gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari. "Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani": è lo slogan della manifestazione.
Possono presentare la propria candidatura associazioni, istituzioni, imprese, università e centri di ricerca, scuole, fondazioni, pubbliche amministrazioni e qualsiasi organizzazione
voglia impegnarsi nel campo dell'educazione finanziaria con eventi di qualità che rispettino i criteri di partecipazione stabiliti dalle Linee Guida del Comitato Edufin.
I promotori sono invitati a organizzare iniziative volte ad accrescere le competenze finanziarie, assicurative e previdenziali dei cittadini, per prendere decisioni finanziarie più consapevoli e programmare meglio le proprie scelte di risparmio e investimento. Una volta approvato dal Comitato, l'evento sarà pubblicato all'interno del calendario
del "Mese dell'Educazione Finanziaria 2025" sul sito del Comitato.
Il Comitato Edufin, attualmente diretto dal prof. Donato Masciandaro
e istituito presso il MEF, è composto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione e del merito, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Banca d’Italia, Consob, Covip, IVASS, Ocf, Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.