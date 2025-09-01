Milano 15:15
CREDEM, buyback di 35.000 azioni

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Credito Emiliano ha comunicato che tra il 25 e il 29 agosto 2025, ha acquistato 35.000 azioni proprie (pari allo 0,01% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 13,4843 euro per un controvalore complessivo di 471.950,00 euro, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie.

A seguito delle operazioni finora effettuate, l'Istituto di credito detiene 1.560.868 azioni proprie pari allo 0,45% del capitale sociale.

Intanto, a Piazza Affari, CREDEM presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 13,42 euro.

