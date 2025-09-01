CREDEM, buyback di 35.000 azioni

Credito Emiliano

CREDEM

(Teleborsa) -ha comunicato che tra il 25 e il 29 agosto 2025, ha(pari allo 0,01% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 13,4843 euro per uncomplessivo di, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie.A seguito delle operazioni finora effettuate, l'Istituto di credito detiene 1.560.868 azioni proprie pari allo 0,45% del capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari,presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 13,42 euro.