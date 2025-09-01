Equinor sostiene aumento di capitale di Orsted con 940 milioni di dollari

(Teleborsa) - A seguito del dialogo con Orsted
, Equinor
ha deciso di sostenere la proposta di rafforzamento del bilancio di Orsted
in risposta alle attuali sfide del settore. In qualità di azionista industriale di lungo termine, la società energetica norvegese intende partecipare all'aumento di capitale e mantenere la propria quota di partecipazione del 10% nel colosso danese delle energie rinnovabili.
In vista della prossima assemblea generale annuale, Equinor nominerà anche un candidato per il consiglio di amministrazione
di Orsted, si legge in una nota.
Il sostegno di Equinor all'aumento di capitale "riflette la fiducia nell'attività di base di Orsted
e nella competitività dell'eolico offshore nel futuro mix energetico in aree geografiche selezionate". Inoltre, Equinor ritiene che "una più stretta collaborazione industriale e strategica tra Orsted ed Equinor possa creare valore per tutti gli azionisti di entrambe le società".
Secondo i termini dell'aumento di capitale, Equinor sottoscriverà nuove azioni per un corrispettivo massimo di 6 miliardi di DKK, pari a circa 939 milioni di dollari,
sulla base di un tasso di cambio USD/DKK di 6,39.