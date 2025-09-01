Milano 17:35
Intesa Sanpaolo, buyback per oltre 243,7 milioni di euro

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 2 giugno, ha reso noto che dal 25 al 29 agosto 2025, ha acquistato complessivamente 44.758.684 azioni proprie, pari a circa lo 0,25% del capitale sociale, ad un prezzo medio di 5,4469 euro, per un controvalore totale di 243.796.713,21 euro.

Al 29 agosto 2025, dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 270.417.483 azioni, pari a circa l'1,52% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 4,9762 euro, per un controvalore totale di 1.345.647.621,76 euro.


Oggi, a Milano, modesto guadagno per il Colosso creditizio, che avanza di poco a +0,47%.





