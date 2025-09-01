Intesa Sanpaolo, buyback per oltre 243,7 milioni di euro

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 2 giugno, ha reso noto che dal 25 al 29 agosto 2025, ha acquistato
complessivamente 44.758.684 azioni proprie
, pari a circa lo 0,25% del capitale sociale, ad un prezzo medio di 5,4469 euro, per un controvalore
totale di 243.796.713,21 euro
.
Al 29 agosto 2025, dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 270.417.483 azioni, pari a circa l'1,52% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 4,9762 euro, per un controvalore totale di 1.345.647.621,76 euro.
Oggi, a Milano, modesto guadagno per il Colosso creditizio
, che avanza di poco a +0,47%.