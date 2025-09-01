Milano 17:35
INWIT, si dimette il consigliere Hillabrant

(Teleborsa) - Christian Hillabrant, Amministratore non esecutivo, ha rassegnato in data 31 agosto 2025 le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato Strategie, per motivi personali.

Lo fa sapere INWIT con una nota, precisando che il Consigliere dimissionario non detiene azioni della Società e "ringrazia Christian Hillabrant per l’attività svolta".

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile, provvederà alla cooptazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2386 del codice civile e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13.17 sub 1) dello Statuto sociale.
