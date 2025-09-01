Milano 17:35
42.410 +0,51%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 17:35
9.196 +0,10%
Francoforte 17:35
24.037 +0,57%

Piazza Affari: peggiora NewPrinces

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il gruppo agroalimentare italiano, che esibisce una perdita secca del 4,58% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di NewPrinces rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve di NewPrinces è in rafforzamento con area di resistenza vista a 24,85 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 26,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
