Piazza Affari: peggiora NewPrinces

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il gruppo agroalimentare italiano
, che esibisce una perdita secca del 4,58% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di NewPrinces
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve di NewPrinces
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 24,85 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 26,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)