Piazza Affari: peggiora NewPrinces

gruppo agroalimentare italiano

FTSE Italia Mid Cap

NewPrinces

indice delle società a media capitalizzazione

NewPrinces

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il, che esibisce una perdita secca del 4,58% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 24,85 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 26,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)