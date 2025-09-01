Stangata d'autunno per le famiglie fra bollette, scuola, trasporti e varie

(Teleborsa) - Come ogni anno ilè rovinato da, tutti quelli che sono stati messi da parte durante le ferie estive. Fra spesa, bollette da pagare, corredo scolastico e pagamenti di vario genere, si attende una vera e propriaper le famiglie italiane, quantificata intra settembre e dicembre rispetto allo stesso periodo del 2024, a causa degli aumenti di prezzo di tanti prodotti e servizi. Lo denuncia il, che ha messo nero su bianco le principali spese che dovranno affrontare gli italiani di ritorno dalle vacanze estive.Si parte con glivoce di spesa primaria per le famiglie e che sta registrando sensibili incrementi dei listini al dettaglio. Ai livelli attuali un nucleo con due figli, solo per bere e mangiare, dovrà mettere in conto unarispetto allo stesso periodo del 2024,Come ogni anno, a settembre, le famiglie devono fare i conti anche col, dal corredo ai libri: per diari, astucci, zaino, quaderni e varie gli incrementi dei prezzi al dettaglio sono nell' ordine del +5% rispetto al 2024, +3,8% i listini dei libri di testo, con una nucleo sul 2024.Tensioni anche sul fronte dei, altro comparto che da mesi registra un trend al rialzo dei listini: per spostarsi una famiglia di 4 persone dovrà mettere in conto tra settembre e dicembre unaPoi le immancabili: in autunno, con la corsa agli accaparramenti di gas da parte dei vari Paesi, i prezzi dell'energia sui mercati internazionali registrano puntualmente un sensibile aumento che viene scaricato sulle tariffe finali praticate ai consumatori. Un incremento che, tra l'altro, si registra in prossimità dell'nelle case italiane (a novembre in numerose zone d'Italia), quando cioè si concentrano i maggiori consumi di gas da parte delle famiglie. Ipotizzando un incremento medio delle tariffe del 15% nell'ultima parte del 2025, lacomplessivamentetra settembre e dicembre.Queste stime - precisa il Codacons - potrebberoimposti dagli Stati Uniti e la delicata situazione geopolitica internazionale dovessero averee tariffe.